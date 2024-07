‘Acconto’ per il vice Vlahovic: Juve guastafeste, Roma inchiodata

Calciomercato Roma, la mossa della Juventus può far saltare il banco. L’accordo che agevola l’eventuale trattativa tra i due club

Reso incandescente dagli ultimi risvolti di calciomercato, l’asse Roma-Torino potrebbe calamitare non poche novità a stretto giro di posta. Non è un caso, infatti, che i giallorossi siano in pressing costante per Soulé, con il quale hanno già trovato l’accordo. In attesa che i due club trovino la quadra definitiva per una trattativa impostata nei suoi punti essenziali, l’intreccio tra i giallorossi e i bianconeri si prospetta molto più ampio.

Già orfano di Romelu Lukaku, l’attacco della Roma potrebbe perdere anche Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, non è affatto considerato incedibile e a fronte di un’offerta considerata congrua dai giallorossi potrebbe fare le valigie. Per l’ex bomber del Chelsea anche la Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, pur non affondando ancora il colpo. Con l’intento di consegnare a Thiago Motta un profilo polivalente in grado di far rifiatare all’occorrenza Dusan Vlahovic, i bianconeri hanno effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Mateo Retegui. Non si tratta di un nome qualunque, visto che l’attaccante del Genoa è ripiombato nei radar della Roma che, dopo aver visto sfumare l’affare En-Nesyri, è ancora alla ricerca dell’attaccante da consegnare a Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, Retegui-Juventus e la carta vincente: intrigo Muharemovic

Dal canto suo la Juventus, pur non avendo ancora affondato il colpo, potrebbe avere al proprio arco delle frecce con le quali far saltare il banco. Non è passata inosservata, ad esempio, l’accelerata improvvisa impressa dai bianconeri e dai rossoblu all’affare Muharemovic.

Secondo quanto evidenziato da Sacha Tavolieri, infatti, il Genoa sarebbe piuttosto vicino a mettere le mani su Muharemovic. I contatti positivi delle ultime ore lasciano supporre che l’operazione per il giovane difensore della Juventus sia entrata nella sua fase più calda, imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 6 milioni di euro. Un via libera che in teoria potrebbe agevolare la Juve nella conclusione dell’affare Retegui. Sebbene per adesso le due trattative (quella per Retegui non ancora definibile come tale) siano disgiunte, non è escluso che il club bianconero possa cogliere l’occasione di allargare il discorso inglobando anche l’attaccante del ‘Grifone’. Staremo a vedere cosa succederà.