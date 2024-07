Accordo a un passo per il bomber: la Roma non aspettava altro

Accordo a un passo per il centravanti, via libera Roma: a Trigoria non aspettavano altro. Firma nella capitale, gli ultimi aggiornamenti.

La Roma è alla ricerca urgente di un centravanti per rinforzare la squadra di De Rossi, con l’inizio della nuova stagione ormai imminente e un senso di impazienza da parte dei tifosi sempre più evidente. L’avvicinarsi dell’apertura del campionato e la consapevolezza di dover consegnare ancora plurimi elementi al tecnico giallorossa è ben diffusa nell’etere capitolino, dove ci si attende una sterzata già nei prossimi giorni.

Le ultime settimane, nell’ottica di calciomercato in entrata, sono state non poco importanti sul fronte Matias Soulé, con l’argentino improvvisamente in grado di scalzare la centralità fino a qualche tempo fa assunta da Chiesa all’interno delle gerarchie di mercato apparecchiate da Ghisolfi e colleghi. Le attese e le riserve palesate dal numero 7 della Juventus, che resta comunque sul taccuino del club, hanno generato un aumento delle attenzioni nei confronti del collega e amico di Dybala e Paredes, che a sua volta non sta distraendo i tifosi e gli addetti ai lavori anche da un altro scenario di importanza tutt’altro che trascurabile.

Calciomercato Roma, via libera capitale per David: Simeone ha scelto Dovbyk

Ci riferiamo alla famigerata questione centravanti, ripresentatasi a distanza di un anno nelle stesse modalità della trascorsa estate, quando l’infortunio di Abraham aveva rappresentato la catalisi ad un calciomercato non poco complicato in questo senso. Il protagonista di questa nuova campagna acquisti, invece, pare essere proprio Romelu Lukaku, il cui mancato riscatto da parte della Roma ha visto i giallorossi orientarsi su profili diversi e maggiormente sostenibili.

Nomi recenti restano quelli di Sorloth, Retegui ed En-Nesyri, con quest’ultimo finito nel concreto mirino del Fenerbahce; proprio le ingerenze di Mourinho, unitamente alle difficoltà generate dalla clausola che lega Sorloth al Villarreal, avevano aperto nuovamente qualche speranza per il non meno nobile scenario David. Il centravanti canadese del Lille era stato accostato già in passato alla Serie A e, pur palesando preferenze per la Premier League, resta un nome importante in casa Roma, dove si era però consapevoli anche degli interessi dell’Atletico Madrid.

I timori legati a Simeone, però, potrebbero ben presto rientrare, alla luce della chiusura, data per vicina da Matteo Moretto di Relevo, per Dovbyk. Il centravanti ucraino del Girona sarebbe stato individuato proprio da Simeone come nome ideale per ovviare alla partenza di Morata, con le parti vicinissime al trovare una quadra che permetterebbe di depennare il nome di una possibile e seria contendente per David. Questione centravanti, dunque, ancora in pieno sviluppo, con colpi di scena ed evoluzioni tutt’altro che di banale esito.