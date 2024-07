Calciomercato Roma, accordo giallorosso: De Rossi ha detto sì

La giocherà quest’oggi la sua seconda amichevole contro gli slovacchi del FC Kosice, ma prima bisogna registrare una novità in sede di calciomercato.

La Roma è pronta a scendere di nuovo in campo. La squadra di Daniele De Rossi, dopo aver battuto mercoledì scorso il Latina, quest’oggi giocherà infatti la sua seconda amichevole contro gli slovacchi del FC Kosice.

Tuttavia, De Rossi avrà mezza squadra fuori per la sfida di oggi. Al netto dei nazionali azzurri e di Paulo Dybala, che rientreranno nei prossimi giorni, il tecnico giallorosso contro il Kosice dovrà fare a meno anche di Tammy Abraham e Chris Smalling. La notizia dell’assenza di quest’ultimo è arrivata proprio in mattinata.

Daniele De Rossi, visto un lieve risentimento muscolare, ha deciso di non rischiare di peggiorare ulteriormente le condizioni fisiche di Chris Smalling. Ma la mattinata della Roma, in attesa della sfida di oggi delle 19.30 contro il Kosice, è stata caratterizzata anche da una nuova indiscrezione che riguarda il calciomercato in uscita.

Calciomercato Roma, vicina la cessione in prestito di Riccardo Pagano al Catanzaro: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Nicolò Schira’, giornalista esperto delle trattative di mercato, la Roma sta infatti parlando con il Catanzaro per la cessione a titolo temporaneo di Riccardo Pagano, uno dei perni dell’Italia Under 20 di Bollini. Il centrocampista, quindi, potrebbe andare in prestito nella squadra di Fabio Caserta per fare esperienza nel campionato di Serie B.

Dopo essere stato tra i protagonisti dell’ultimo campionato Primavera, con 11 gol ed 8 assist all’attivo, Riccardo Pagano è pronto per questa nuova avventura. Ricordiamo che il centrocampista classe 2004 ha già collezionato 4 gettoni in Serie A nel corso della gestione di José Mourinho. Questo prestito al Catanzaro, di fatto, rappresenta una grande occasione per il giovane calciatore per mettersi in mostra in un campionato difficile come quello della B.