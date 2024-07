Calciomercato Roma, affare giallorosso in prestito: accordo totale

Calciomercato Roma ed un Florent Ghisolfi che non si arresta un attimo. Sul tavolo del direttore sportivo giallorosso tante trattative. Ed un’altra è andata a buon fine.

Il mercato della Roma prosegue. La lista del direttore sportivo, Florent Ghisolfi, comprensiva della totalità delle operazioni da compiere, è ancora lunga. Il popolo giallorosso attende con ansia il buon esito di un paio di operazioni che darebbero uno spessore ben diverso alla formazione guidata da Daniele De Rossi.

Il mercato della Roma, così come di tutte le altre società, non è costruito solo e soltanto attorno ai grandi nomi, siano essi in entrata o in uscita. Il ventaglio delle possibili trattative da avviare comprende una vasta varietà di profili. Questo perché ciascuna società è sì sempre interessata ai grandi nomi, ma valuta con estrema attenzione anche altri prospetti quali, ad esempio, i giocatori in scadenza di contratto o già svincolati. Un ruolo sempre più importante stanno riscuotendo i talenti che escono dalle formazioni giovanili. Importanti per poi essere inseriti, gradualmente, in prima squadra, ma anche, e sempre più spesso, sacrifici necessari in nome di una sana gestione.

La Roma saluta Riccardo Pagano

Il mercato comporta sempre una scelta. Non esistono situazioni intermedie, è sempre dentro o fuori. E le scelte sono sempre accompagnate dal timore di aver sbagliato. Una sensazione che si prova maggiormente quando oggetto di una trattativa in uscita è un giovane talento cresciuto nelle formazioni giovanili.

Gianni Di Marzio ci ha informato riguardo un’operazione che la Roma ha da poco portato a termine: “Il classe 2004 Riccardo Pagano va al Catanzaro“. Il centrocampista di Tivoli ha già un passato importante all’interno del settore giovanile della Roma. Ha indossato la maglia numero 10 nonché la fascia da capitano, esattamente come il suo idolo Francesco Totti. Un cammino di un predestinato. La Roma cede il suo centrocampista con la formula del prestito. L’esperienza in Serie B sarà fondamentale per la crescita del ragazzo e per ‘iniettarli’ nelle gambe minuti che non fanno mai male. Poi di nuovo a Roma, alla Roma. Ancora più forte.