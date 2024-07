Da Soulé all’erede, svolta Juventus: stop UFFICIALE

La presa di posizione ufficiale potrebbe cambiare le strategie della Juventus, a caccia di un esterno visti gli ultimi rumors su Soulé

Nelle ultime ore la trattativa tra la Roma e la Juventus per Soulé ha fatto registrato interessanti novità. Desiderosi di stringere i tempi, i giallorossi hanno messo sul piatto 29 milioni di euro per provare a convincere i bianconeri. Secco no di Giuntoli, che continua a chiedere una cifra superiore ai 30 milioni di euro per lasciar partire la giovane ala argentina.

Sono comunque attesi nuovi contatti tra le parti per provare a trovare la quadra di una trattativa delineata in alcuni suoi punti essenziali. In attesa di conoscere il futuro di Chiesa, che continua ad essere un rebus tutto da sciogliere, il football director della Juventus si sta guardando intorno alla ricerca di quello che nelle idee di Thiago Motta prenderebbe il posto di Soulé. Sotto questo punto di vista uno dei profili accostati alla ‘Vecchia Signora’ resta quello di Adeyemi per il quale, però, c’è da registrare l’importante presa di posizione da parte del direttore sportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken.

Intervenuto ai microfoni di Ruhr Nachrichten, Ricken si è espresso in questi termini in merito alle voci riguardanti la possibile partenza di Adeyemi: “Il Borussia non ha mai aperto alla cessione di Adeyemi. Per noi questo non è affatto un problema. Ogni giorno la stampa parla di un nome nuovo che presumibilmente vuole andarsene”.