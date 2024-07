La Juve ha scelto l’erede di Soulé: Giuntoli lo prende gratis

La Juventus ha le idee chiare su come sostituire Soulé che in queste ore sembra essere sempre più vicino alla Roma: spunta un nome nuovo per Thiago Motta

Appena Ghisolfi completerà l’acquisto dell’argentino (il Leicester sembra essere stato ormai scavalcato), Giuntoli si lancerà all’assalto di un profilo molto gradito all’ex tecnico del Bologna. Si proverà a chiudere in prestito con obbligo di riscatto.

Ormai è chiaro come tra Roma e Juventus si sia arrivati alle fasi finali della trattativa per Matias Soulé. L’argentino è un nome graditissimo a Daniele De Rossi che, in attesa di capire chi sarà il suo numero 9 titolare, non vuole perdere di vista il rafforzamento delle fasce laterali. Far convivere due mancini come lui e Dybala sarà un problema tattico a cui penserà il tecnico, ma per la società un asset come il 21enne argentino non si può discutere. La Juve ha chiesto dall’inizio 30-35 milioni e non si è mai mossa da quella richiesta, al massimo potendo ritoccare qualcosa verso il basso tramite i bonus. La Roma è arrivata a pareggiare l’offerta del Leicester e sembra ora vicinissima alla chiusura.

Tra l’altro i bianconeri hanno una certa fretta di chiudere questa trattativa perché devono poi concentrarsi su un paio di operazioni in entrata. L’idea è quella di mettere la gran parte del budget su Koopmeiners, cercando di accontentare l’Atalanta e trovare poi delle soluzioni low cost sulle fasce.

La Juventus punta Francisco Conceicao: può essere lui il sostituto di Soulé

Si è complicata la situazione inerente Jadon Sancho, visto che sul giocatore si è inserito il PSG e questo ha portato al ritorno in auge di un altro pallino di Giuntoli. Stiamo parlando di Francisco Conceicao. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, la Juve sta provando a strappare il talento del Porto a condizioni economiche vantaggiose. Lo scorso 16 luglio la clausola rescissoria del figlio di Sergio è stata alzata a 45 milioni di euro, dai 30 precedenti.

Ovviamente con questi termini diventa impossibile poter concludere un colpo del genere ed è per questo che la Vecchia Signora, secondo la stampa lusitana, si starebbe muovendo con una proposta di prestito con obbligo di riscatto, per rimandare il grosso della spesa tra un anno. Per ora difficilmente il Porto potrà essere convinto da tale proposta, visto che sul ragazzo si cono anche il Lipsia e diversi club di Premier League.