La Roma va di corsa, non solo Soulé: affare in chiusura

La Roma va di corsa, nuova offerta e affare in chiusura: arriva prima di Soulé. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Matias Soulé è stato finora al centro delle attenzioni nel mercato estivo, soprattutto nel corso di queste ultimissime settimane, che hanno visto la Roma incrementare l’interesse per il giovane argentino, protagonista di una brillante stagione con il Frosinone e non previsto nei piani futuri di Thiago Motta alla Juventus.

L’interesse della Roma non è recente e si aggiunge ad un corpo di valutazioni che hanno fin qui visto gli addetti ai lavori di Trigoria palesare una certa attenzione nei confronti di elementi giovani e qualitativi, da mettere a disposizione di Daniele De Rossi, ai fini di una crescita singolare e collettiva nel percorso triennale che attende l’allenatore giallorosso. La trattativa con la Juventus, in quest’ultima fase, ha seguito una falsariga pressoché chiara, che ha visto Ghisolfi puntare soprattutto sull’accordo da tempo trovato con il calciatore, cercando di abbassare le pretese giunte da Torino, dove parrebbero non voler scendere a compromessi e al di sotto di cifre pari a 30 milioni di euro.

Calciomercato Rona, questione di giorni per Dahl: offerta decisiva

Senza snobbare tanti altri scenari, tra cui quello relativo alla ricerca di un centravanti che permetta di colmare quello che, ad oggi, risulta essere uno dei limiti principali della squadra, la Roma si sta muovendo, però, anche su ulteriori elementi, non unicamente nella zona offensiva.

Il talentuoso esterno della Juventus, così come un Federico Chiesa mai passato del tutto di moda, sono sicuramente i nomi più altisonanti del calciomercato romanista, che ha fin qui permesso di registrare solamente le ufficialità di Buba Sangaré, Le Féé e del secondo portiere Ryan. Un nuovo rinforzo, ora, potrebbe, però, essere Dahl, individuato come terzino sinistro ideale per migliorare le qualità delle fasce giallorosse, per ora vantanti unicamente Angelino tra gli intoccabili di De Rossi.

Gli interessi per il giovanissimo quanto promettente giocatore del Djurgardens, finito nel mirino del Feyenoord e di tanti altri club europei, non è sicuramente nuovo e, dopo i rallentamenti degli ultimi giorni, si potrebbe, adesso, essere effettivamente giunti ad una svolta. Come riferisce Filippo Biafora, infatti, la Roma ha avanzato una nuova offerta, che ha visto le parti avvicinarsi, al netto della necessità di limare gli ultimi dettagli.

Superato quest’ultimo ostacolo, stando a quanto si legge, Dahl sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma: questione di giorni prima della chiosa definitiva. Seguiranno aggiornamenti.