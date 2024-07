Nuovo infortunio UFFICIALE per la Roma: i convocati di De Rossi

Nuovo infortunio ufficiale per la Roma di Daniele De Rossi nel giorno della seconda amichevole estiva. Il calciatore è stato escluso dalla lista dei convocati per la trasferta in Slovacchia.

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo tra poche ore per il secondo test amichevole della preparazione estiva. Dopo aver superato per 6-1 il Latina la squadra giallorossa vola in Slovacchia. Alle ore 19:30 ci sarà il test sul campo del Kosice, dove saranno diversi i giallorossi assenti. Non ci sarà Paulo Dybala, volato in Argentina per le nozze, al pari dei calciatori impegnati con le nazionali fino a poco fa. Il tecnico giallorosso recupera solo uno degli ultimi due infortunati, Tammy Abraham ed Edoardo Bove, che avevano saltato la prima sfida amichevole contro i pontini. Ma l’ex Capitano deve fare i conti con un’altra assenza in vista dell’amichevole in terra slovacca.

Non è stato convocato per Kosice – Roma Chris Smalling, il difensore britannico non figura nell’elenco ufficiale dei convocati giallorossi. Assente anche Tammy Abraham, che resta nuovamente ai box dopo aver già saltato il primo test amichevole in casa giallorossa. Nella lista ufficiale dei convocati per la sfida amichevole contro il Kosice ritorna a disposizione di Daniele De Rossi il centrocampista Edoardo Bove. Prima convocazione in giallorosso invece per il portiere australiano Mathew Ryan, la cui ufficialità è arrivata nel giorno della prima sfida della preparazione estiva in casa Roma.

Kosice – Roma, i convocati ufficiali di De Rossi: infortunio per Chris Smalling

Doppia assenza britannica nella seconda amichevole della Roma in questa preparazione estiva. Sia Chris Smalling che Tammy Abraham non partiranno con il resto della squadra giallorossa per la Slovacchia.

Il difensore centrale della Roma ha accusato un lieve risentimento muscolare e verrà tenuto a riposo per la trasferta amichevole di quest’oggi.