Roma, calendario stravolto: comunicazione arrivata

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo per la seconda sfida amichevole della preparazione estiva. Tra poche ore c’è la gara in casa del Kosice per i giallorossi, mentre la sfida successiva viene annullata.

Cambia il calendario delle amichevoli estive in casa Roma, con la decisione di annullare la sfida ai francesi del Tolosa. Il primo incontro estivo per la squadra guidata da Daniele De Rossi è stato contro il Latina. I giallorossi si sono imposti per 6-1 contro la squadra pontina, dove è arrivato anche il primo gol di Enzo Le Fèe. Tra poche ore il secondo test della preparazione estiva, in trasferta in Slovacchia. Alle 19:30 ci sarà il fischio d’inizio della sfida amichevole in casa del Kosice.

La Roma vola in Slovacchia, dove alle ore 19:30 affronterà in amichevole il Kosice. Fioccano le assenze nella squadra giallorossa, oltre a Paulo Dybala convolato a nozze in Argentina ed al gruppo dei nazionali che tornerà nelle prossime ore a Trigoria. Daniele De Rossi non recupera Tammy Abraham e perde anche Chris Smalling, entrambi non convocati. Per il difensore britannico c’è da fare i conti con un lieve risentimento muscolare, che gli fa saltare il secondo test del calendario estivo in casa giallorossa. Calendario che viene stravolto nelle amichevoli in programma dopo la decisione delle autorità di annullare la sfida in programma tra pochi giorni.

Amichevoli Roma, niente sfida al Tolosa: la decisione delle autorità

Niente Roma – Tolosa ad Ancona, la sfida tra giallorossi e francesi avrebbe dovuto andare in scena il 27 luglio. Le autorità non hanno però dato il via libera allo svolgimento della sfida amichevole, per motivi di ordine pubblico secondo quanto scrive La Repubblica.

Non è arrivata l’autorizzazione del Viminale per disputare la sfida amichevole ad Ancona tra Roma e Tolosa. Nel mirino della decisione delle autorità ci sarebbe la vicinanza dei tifosi del Napoli alla tifoseria della città marchigiana. I partenopei guidati da Antonio Conte sono in ritiro a Castel Di Sagro fino al 10 agosto.