Roma, nome nuovo per l’attacco: ha segnato meno di Belotti

In casa Roma bisogna segnalare un nuovo profilo seguito per rinforzare il reparto offensivo della squadra di De Rossi.

Se da un lato la Roma di Daniele De Rossi è impegnata nel precampionato, oggi alle ore 19.30 ci sarà la gara amichevole contro il FC Kosice, dall’altro Florent Ghisolfi è al lavoro per rinforzare il gruppo capitolino. Tuttavia, nonostante le tante indiscrezioni di calciomercato, il nuovo dirigente giallorosso ha chiuso finora solo un acquisto.

Al netto del riscatto di Angelino dal Lipsia per 6 milioni di euro, di fatto, la Roma ha ingaggiato come nuovo giocatore solo Enzo Le Fée. Il centrocampista, dunque, è arrivato al Rennes per una cifra importante, ovvero 23 milioni di euro più bonus, ma sicuramente bisogna fare ancora molto in sede di calciomercato.

Il primo obiettivo di Ghisolfi deve essere quello di rinforzare il reparto offensivo. Il nome più caldo per l’attacco è sicuramente quello di Matias Soulé, il quale ha rifiutato l’offerta del Leicester City pur di diventare un nuovo giocatore della Roma di De Rossi. Ma il club capitolino deve fare presto anche per prendere la nuova punta centrale. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti.

Calciomercato Roma, Ghisolfi segue Beto dell’Everton

Come riportato dalla redazione ‘forzaromainfo.it’, infatti, tra i giocatori monitorati dalla Roma per il ruolo di attaccante centrale c’è anche Beto dell’Everton. L’ex calciatore dell’Udinese, dunque, sarebbe uno dei profili seguiti da Florent Ghisolfi per rinforzare l’attacco delal squadra guidata da Daniele De Rossi.

Beto, però, non arriva da una stagione positiva. Il giocatore portogese, trasferitosi in Premier League l’anno scorso per quasi 30 milioni di euro, ha infatti segnato solo 5 gol nelle 37 presenze collezionate l’anno scorso con la maglia dell’Everton.

Altri nomi seguiti dalla Roma per l’attacco sono i vari: Sorloth del Villarreal, Jonathan David (che rappresenta il sogno per il club capitolino), Mateta del Crystal Palace, Denkey del Cercle Bruges, Wind del Wolfsburg e Kalimuendo del Rennes. Mentre En-Nesyri ha detto sì al Fenerbahce di Mourinho.