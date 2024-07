Scambio da 25 milioni con la Juventus: addio Roma

La Roma rischia di essere bruciata dalla Juventus grazie ad uno scambio, sulla base di 25 milioni di euro di valutazione: brutta batosta per Ghisolfi

I giallorossi si erano mossi per il calciatore ma devono fare i conti con l’inserimento di Giuntoli e con una proposta che può andare bene al Genoa. In ballo c’è una contropartita tecnica gradita ad Alberto Gilardino.

Il tempo stringe e un pizzico di nervosismo inizia a trasparire dalle parti di Trigoria. Rispetto agli anni passati non ci sono gambe incrociate sulla scrivania o messaggi social ad alzare una temperatura che già dal punto di vista climatico è sufficientemente rovente. Ghisolfi comunica stabilmente con Daniele De Rossi e ha spiegato le mosse che la società sta cercando di compiere, di pieno accordo con il proprio allenatore. Quello che al momento non torna è il tempismo di tali mosse, visto che al 22 luglio sono arrivati solo due nuovi interpreti, Ryan e Le Fee, ad eccezione del giovane Sangaré per la Primavera.

DDR ha bisogno di chiarezza soprattutto in attacco, dove sfumato En-Nesyri è ancora caccia aperta al sostituto di Lukaku. La posizione di Abraham resta in bilico, anche perché anche dal punto di vista fisico l’inglese non sembra dare enormi garanzie (non sarà presente nemmeno oggi contro il Kosice). Sorloth costa troppo, David resta un sogno, vista la concorrenza della Premier League e per ora non ci sono altre piste degne di nota.

La Juventus mette la freccia per Retegui: proposto al Genoa uno scambio con Milik

Un nome che era tornato in auge nelle ultime ore è quello di Mateo Retegui, centravanti del Genoa e della Nazionale, reduce da un Europeo non brillantissimo (eufemismo). Il classe ’99 potrebbe essere una soluzione per i giallorossi qualora dovesse restare Abraham, provandosi a giocare le sue carte da titolare. Il problema è che anche l’italo-argentino è fortemente conteso da altre squadre e non c’è un via libera comodo per la Roma. La Juventus è tra quelle che stanno facendo maggiormente sul serio e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Giuntoli ha pronto un piano per strapparlo a Gilardino.

La Juve vorrebbe inserire Milik nella trattativa, proponendo al Grifone uno scambio con il ragazzo di San Fernando, ovviamente non alla pari. La valutazione di Retegui è di 25 milioni di euro e in caso andrebbe inserito anche qualche altro giovane o una parte cash. I liguri avevano già pescato bene dalla sorgente bianconera con Dragusin, poi rivenduto a peso d’oro al Tottenham. Chissà che lo schema non possa ripetersi, con la delusione di De Rossi, che aspetta ancora un centravanti.