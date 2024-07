Soulé alla Roma, chiodo scaccia chiodo: doppio intreccio capitale

Soulé alla Roma, i giallorossi pronti a inserirsi nell’operazione qualora non riuscissero a chiudere per il bianconero, che rimane comunque il primo obiettivo

L’intreccio con il club inglese è doppio. Perché se prima vi abbiamo parlato di un inserimento da parte della Roma nei confronti di Summerville, con una prima offerta messa sul piatto, arrivano delle novità per quanto riguarda il profilo del giocatore olandese del Leeds, l’anno scorso uno dei migliori con i bianchi d’Inghilterra.

A riportarle è Fabrizio Romano, che parla di una proposta iniziale presentata dal West Ham per l’esterno offensivo. La trattativa è iniziata ma è solamente all’inizio, non in quella fase calda, serrata, che di solito porta alla chiusura. E viene confermato anche che Summerville è finito anche nel mirino della Roma ma a una sola condizione.

Soulé alla Roma, ecco la situazione col West Ham

“La Roma ha inserito anche Summerville nella propria lista, ma solo nel caso in cui l’affare Soulé non si concretizzasse” si legge ancora. E l’intreccio con il West Ham potrebbe essere doppio, visto che questa mattina è venuta fuori la notizia anche di un interesse londinese nei confronti del giocatore della Juve che, come sappiamo, è in cima alla lista dei desideri di Daniele De Rossi per andare a coprire quella zona del campo. Insomma, tra Soulé e Summerville, è doppia sfida con il West Ham.

La Roma però le idee ce le ha ben chiare, visto che non ha nessuna intenzione di mollare la presa sull’ex Frosinone che è sì partito in Germania con Thiago Motta per la seconda parte del ritiro bianconero, ma che aspetta comunque di capire quale potrebbe essere il suo futuro: se ancora a Torino o nella Capitale. E lui una scelta l’avrebbe già fatta, dando il suo assenso al trasferimento in giallorosso dove troverebbe Dybala e Paredes, due amici più che connazionale, con i quali ha condiviso del tempo quando l’anno scorso era nel Lazio.