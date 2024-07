Il tradimento dell’estate riaccende Juve-Inter: “Separato in casa”

Al centro di molte voci di mercato, il suo futuro sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Dalla Juve all’Inter: reazione immediata

Inaugurata dal perfezionamento della trattativa Cabal, la sfida a distanza tra Juventus ed Inter potrebbe vivere passaggi cruciali nel corso delle prossime settimane, salvo poi ripresentarsi anche sul campo. Dopo un triennio vissuto tra più ombre che luci, con il nuovo corso Thiago Motta la ‘Vecchia Signora’ vuole ritornare ai vertici. Le trattative di mercato, però, rappresenteranno un autentico punto di non ritorno.

Non è un mistero che, in attesa di sviluppi importanti su Soulé, la Juventus continua a tenere calda anche la pista Koopmeiners. Con i soldi ricavati dalla sempre più probabile partenza dell’argentino, infatti, i bianconeri si metterebbero nelle condizioni sufficienti per piazzare l’affondo decisivo. Il tutto senza trascurare la situazione relativa a Federico Chiesa per il quale la Roma aveva già trovato l’accordo con la Juventus sulla base di una valutazione complessiva da circa 25 milioni di euro. Il calciatore, però, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Negli ultimi giorni, oltre alla pista Napoli e qualche timido abboccamento dall’estero, si è fatta strada anche l’ipotesi Inter.

Calciomercato Inter, intrigo Chiesa: “Non credo che la Juve voglia venderlo, ma…”

Una tentazione che in realtà potrebbe prendere piede tra un anno, nel caso in cui Chiesa decidesse di non rinnovare il suo contratto in scadenza con la Juventus e non accettasse la corte dei diversi club che si messi sulle sue tracce. A fare il punto della situazione sul possibile arrivo di Chiesa in nerazzurro è stato il giornalista di ‘Telelombardia’ Filippo Tramontana, che si è espresso in questi termini:

“Che Chiesa piaccia non solo all’Inter ma anche alle altre squadre è abbastanza risaputo; è un giocatore importante. Ha 26 anni, ancora molto giovane e può dare tanto nonostante nonostante non sia nel suo prime. Soprattutto è in scadenza nel 2025, il cartellino non costa tanto e l’anno prossimo lo si può prendere a zero. La situazione contrattuale fa molto parlare e discutere. Sappiamo che l’Inter con i parametri zero ha il fiuto particolarmente sviluppato; è credibile anche il fatto che Chiesa voglia giocare la Champions e stare ad altissimi livelli. Tuttavia, ci sono due ostacoli: non credo che la Juve voglia vendere Chiesa all’Inter. Poi nel caso in cui Chiesa volesse andare all’Inter a parametro zero vivrebbe una stagione da separato in casa alla Juve”.

Tramontana ha dunque chiosato: “Arriverebbe all’Inter ma bisognerebbe vedere con quali richieste visto che arriverebbe a fare il co-titolare. Sugli ingaggi l’Inter ha una politica particolare, soprattutto con i non giovanissimi: lo abbiamo visto con Hermoso. Se Chiesa chiede 7 milioni di ingaggio non credo che l’Inter possa essere una destinazione possibile. Se invece l’ingaggio fosse sui 5-5,5 milioni di euro, la cosa sarebbe più possibile. Ad oggi con tutti i discorsi che si fanno, con il fatto che giochi alla Juve e con le richieste di Chiesa, mi sembra che tutto questo non si possa realizzare. Per il prossimo anno, invece, se Chiesa non dovesse rinnovare, tutto è possibile”.