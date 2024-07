Calciomercato Roma, accordo saltato prima della firma

Calciomercato Roma, l’affare si è arenato e al momento salta la plusvalenza che Ghisolfi aveva in mente di piazzare. Ecco la nuova situazione

L’affare salta. O per meglio dire, si è arenato e forse anche in maniera definitiva. Niente plusvalenza per Ghisolfi che sì, una l’ha piazzata anche in maniera importante nei giorni scorsi ma sognava il doppio colpo, quello che avrebbe permesso alla Roma di incassare altri 6 milioni di euro, più o meno.

Ma niente Arabia, per ora, per il terzino classe 2004 Jan Oliveras. Nell’ultima stagione è arrivato in fondo al campionato con la squadra primavera di Guidi, perdendo in finale contro il Sassuolo: sembrava destinato anche lui a lasciare la Capitale, verso l’Al-Ittihad. Ad un certo punto si è anche parlato di quello che sarebbe potuto essere un affare da chiudere insieme. Poi Aouar è andato ufficialmente lì, mentre l’esterno è rimasto a Roma.

Calciomercato Roma, si blocca Oliveras in Arabia

Secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb la trattativa si è arenata e al momento il giocatore è destinato a rimanere appunto a Trigoria. Magari l’operazione si potrebbe sbloccare nelle prossime settimane, di nuovo, o nei prossimi giorni, ma al momento non sembrano esserci i giusti presupposti.

Quando tutto sembrava infatti i due club non si sono accordati sul prezzo: forse gli arabi hanno cercato di abbassare le pretese giallorosse di 6 milioni di euro e da queste parti non c’è stato verso. Com’è, o come non è, al momento gli sbocchi sono chiusi. E non è detto che, alla fine, il giocatore non possa rimanere davvero a giocare con la Roma dei grandi l’anno prossimo. Vedremo. Di certo Ghisolfi sognava senza dubbio di piazzare la plusvalenza.