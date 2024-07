“Contatti con la Roma”: l’agente conferma tutto

“Contatti con la Roma”. Il lavoro a 360° gradi del direttore sportivo Ghisolfi ha toccato diversi profili. Per uno di loro arriva la conferma ufficiale dell’agente.

L’ultima stagione del Napoli è stata semplicemente allucinante. Con lo scudetto sul petto, magnifica eredità di Luciano Spalletti, il club partenopeo ha vissuto un’annata dove tutto è andato storto perché tutte le scelte del presidente Aurelio De Laurentiis si sono rivelate tutte clamorosamente errate.

E se errare è umano, perseverare è diabolico. Dopo aver perseverato diabolicamente nell’errore e distrutto tre tecnici, il numero uno dei partenopei ha deciso di mutare completamente registro. Ha scelto non un grande allenatore, ma il miglior allenatore italiano. Una corte spietata, durata mesi di trattative ma, alla fine, Antonio Conte è arrivato. Al suo arrivo il tecnico salentino non ha trovato il migliore degli ambienti possibili. Gli strascichi e le scorie della passata stagione ‘lastricavano’ ancora l’intero terreno partenopeo. Simbolo di questo clima tutt’altro che idilliaco la vicenda che ha visto protagonista il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il 31enne difensore aveva deciso di lasciare Napoli ed il Napoli. Troppe le critiche ricevute nell’ultima sciagurata stagione dei partenopei. Qualcosa si era rotto nel profondo legame del giocatore con la squadra e con la città.

In tanti volevano Di Lorenzo

E’ bastata una dichiarazione dell’agente di Giovanni Di Lorenzo per scatenare l’inferno. La ferma volontà del capitano lasciare il Napoli e dietro di lui la presenza inquietante della Juventus e di Cristiano Giuntoli. Era il mese di giugno e Di Lorenzo era impegnato con la nazionale di Luciano Spalletti nel campionato europeo in Germania.

Nel giro di poche settimane, e grazie all’intervento diretto di Antonio Conte, tutto è rientrato. Giovanni Di Lorenzo non vuole più lasciare il Napoli. Il suo agente, Mario Giuffredi, in conferenza stampa ha chiarito la situazione attuale del suo assistito e ha confermato come anche la Roma abbia seguito gli sviluppi della vicenda, perché interessata al capitano partenopeo: “Juventus, Inter, Roma ed Atletico Madrid mi hanno chiamato nelle ultime settimane. Avevano mostrato interesse per Di Lorenzo, ma non abbiamo raggiunto nessun accordo perché Di Lorenzo voleva restare a Napoli“. Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se il pubblico del Napoli ci metterà un po’ a dimenticare ‘il pensiero estivo’, a tinte bianconere, del suo capitano.