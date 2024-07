La Roma blinda la difesa: 25 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, 25 milioni in Serie A: ecco la nuova pista che i giallorossi starebbero seguendo. La strada potrebbe essere spianata

Una nuova pista per la Roma in Serie A. In questo caso un difensore, che non è low-cost, mettiamolo in chiaro e, inoltre, c’è anche da capire se il club che ne detiene il cartellino vuole cederlo. Di certo c’è una cosa: fissato il prezzo dello stesso vuole dire che comunque si potrebbe trattare.

Secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk, infatti, i giallorossi hanno chiesto delle informazioni per il colombiano del Bologna Lucumi. Il costo sarebbe di 25 milioni di euro, anche se come detto, dopo aver ceduto Calafiori, gli emiliani non vorrebbero privarsi del difensore che lo scorso anno ha disputato una grandissima stagione. Ma i contatti a quanto pare ci sono stati e chissà, potrebbe essere una pista da seguire, soprattutto perché le altre voci che riguardavano il giocatore si sono raffreddate nello spazio di poco tempo.

Calciomercato Roma, occhi su Lucumi

Se prima si parlava di un interesse dell’Atletico Madrid – che deve sostituire Hermoso – o di qualche squadra della Premier League, in questo momento non c’è così tanta pressione nei confronti del Bologna, che lavora con il nuovo allenatore Vincenzo Italiano anche in vista della prossima Champions League. Insomma, non è semplice, qualora dovesse anche essere confermato questo interesse.

Vedremo quello che succederà ovviamente nei prossimi giorni, con una Roma in ogni caso intenzionata in questo momento a prendere soprattutto l’esterno offensivo – con Soulé che rimane in pole – e poi quel centravanti che serve nella rosa di Daniele De Rossi. Sfumato En-Nesyri, ormai del Fenerbahce, gli occhi rimangono accesi su Sorloth del Siviglia e sul sogno che porta il nome di David dal Lille.