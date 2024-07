Leao al posto di Kvaratskhelia: gode anche la Juventus

In queste ultime ore bisogna segnalare delle indiscrezioni di calciomercato che riguardano sia Leao che la Juventus.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di Serie A, visto che la prima giornata scatterà tra meno di un mese. Proprio per questo motivo, ovviamente, le squadre italiane stanno intensificando le rispettive trattative di calciomercato.

Tra i club più attivi bisogna sicuramente inserire il Milan, anche perché c’è stato l’avvicendamento in panchina tra Stefano Pioli e Paulo Fonseca. Il primo acquisto per l’ex allenatore della Roma è stato quello di Alvaro Morata, il quale prenderà il posto al centro dell’attacco rossonero di Olivier Giroud.

Ma il Milan, oltre allo spagnolo, ha l’intenzione di prendere almeno un altro attaccante. Tra i nomi accostati al club rossonero c’è anche un giocatore della Roma, ovvero Tammy Abraham. Mentre l’altro ‘candidato’ è Fullkrug del Borussia Dortmund. Tuttavia, proprio nel reparto offensivo, Paulo Fonseca potrebbe dire addio al giocatore con maggiore talento, ovvero Rafael Leao.

Calciomercato Milan, il PSG continua a seguire Leao per sostituire Mbappé: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe, infatti, il PSG sta continuando a seguire il calciatore portoghese per sostituire Kylian Mbappé. Il club parigino, di fatto, starebbe lasciando andare la pista che porterebbe a Victor Osimhen del Napoli proprio per cercare di chiudere il grande colpo sulla corsia lasciata libera dal nuovo giocatore del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il candidato numero uno era Kvaratskhelia, ma la fermezza del Napoli a non cederlo ha portato il PSG a virare su Rafael Leao. Il Milan, ovviamente, farà di tutto per trattenere il portoghese, anche se si sa che le vie del mercato sono infinite.

Il possibile ingaggio di Leao da parte del PSG, di fatto, darebbe il via alla libera alla Juventus di Giuntoli per chiudere l’ingaggio dal Manchester United di Sancho, accostato anche lui al club parigino. Con l’arrivo dell’inglese, inoltre, i dirigenti bianconeri potrebbero anche accettare l’offerta della Roma per Matias Soulé.