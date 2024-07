Nuovo bomber al posto di Abraham, Juve avvisata: il volo fuga ogni dubbio

Gli intrecci di mercato tra Roma e Juventus non si fermano qui. Oltre a Soulé l’effetto domino può regalare nuovi colpi di scena

La settimana di Soulé. Dopo aver incassato il sì dell’argentino, che ha rispedito al mittente le altre offerte ricevute, la Roma sta provando a sgretolare il muro eretto dalla Juventus. Con l’ultimo rilancio i giallorossi sono arrivati a lambire la soglia dei 29 milioni di euro. Cifra considerata ancora insufficiente dalla ‘Vecchia Signora’, che continua a chiedere oltre 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.

Le manovre in attacco della Roma, però, potrebbero convergere con quelle della Juventus anche in un altro punto tutt’altro che banale. Nei giorni scorsi, infatti, anche i bianconeri hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Abraham. L’attaccante inglese non è considerato incedibile dalla Roma e nel caso in cui arrivasse un’offerta giudicata congrua dai capitolini potrebbe fare le valigie. Chiaramente quello del bomber della Roma, seguito da molto vicino anche dal Milan che però sembra aver virato su Fullkrug, non è l’unico calciatore finito nel mirino di Cristiano Giuntoli. Per il ruolo di vice Vlahovic la Juve ha infatti effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Broja, il cui futuro al Chelsea resta un rebus ancora tutto da sciogliere.

Broja parte con il Chelsea per gli States: Juve e Milan in stand-by

Reduce dall’esperienza in prestito al Fulham, Broja è legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2028. Salvo nuovi dietrofront, però, l’attaccante classe 2001 dovrebbe nuovamente lasciare Londra.

Tuttavia, allo stato attuale della situazione nessun club ha realmente affondato il colpo per lui, riuscendo a strappare l’accordo con i Blues. Prova ne sia il fatto che, come evidenziato da Ben Jacobs, Broja sia regolarmente partito con il resto del gruppo alla volta degli States per la seconda parte del raduno del Chelsea. Un ulteriore indizio del fatto che le trattative per la sua cessione non sono ancora decollate. Accostato in tempi e in modi diversi non solo ad alcuni club di Premier League ma anche al Milan, Broja ha calamitato alcuni sondaggi da parte della Juventus che non si sono tradotti in una vera e propria trattativa. Staremo a vedere cosa succederà.