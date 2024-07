Scambio con Karsdorp e ‘doppietta’ Roma: capolavoro Ghisolfi

Calciomercato Roma, doppietta e capolavoro Ghisolfi con i rossoneri: coinvolto nello scambio anche Rick Karsdorp.

Nella fase corrente di calciomercato, la Roma sta palesando particolare attenzione al potenziamento del reparto offensivo, dopo aver assistito ai primi e ben mirati approdi delle scorse settimane. Tra questi, ovviamente, si segnala quello di Enzo Le Fée, per il quale i Friedkin hanno sborsato una somma superiore ai 20 milioni di euro, testimoniante la grande fiducia da parte del mondo giallorosso nei confronti dell’ormai ex Rennes.

Senza dimenticare di Buba Sangaré e del secondo portere Ryan, è evidente, però, la necessità di accelerare le operazioni di mercato per fornire al tecnico giocatori chiave in vista dell’inizio del campionato. Nomi come Soulé, Chiesa, En-Nesyri, Sorloth e David suggeriscono un forte interesse nel rinforzare l’attacco, pur non trascurando altri aspetti cruciali della squadra, che resta a dir poco perfettibile in difesa e, in particolar modo, su quelle corsie arretrati che, ora come ora, vantano solamente Angelino e Celik come potenziali titolari.

Calciomercato Roma, Karsdorp possibile pedina di scambio per Assignon

Angelino, riscattato dal Lipsia, dopo l’addio di Spinazzola aveva garantito un’ottima alternanza nella scorsa stagione con l’ormai non più 37 giallorosso, il cui approdo da svincolato al Napoli ha lasciato un vuoto sulla corsia mancina che Ghisolfi e colleghi proveranno a colmare con l’arrivo di Dahl, il favorito in questa fase di calciomercato per rimpolpare questa regione di campo.

Andando sulla fascia destra, si attendono importanti sviluppi, alla luce della presenza in questa zona del solo Celik e di un Karsdorp ormai ai ferri corti con l’ambiente giallorosso tutto. Questa corsia, insomma, necessita di evidenti e tempestivi interventi, per i quali in queste ultime ore è stata avanzata concretamente nuovamente la candidatura di Lorenz Assignon.

II mancato trasferimento di Doué dal Rennes al Galatasaray potrebbe facilitare la cessione del terzino rossonero, reduce da un periodo in prestito al Burnley. Il classe 2001 è valutato 11 milioni di euro ed è seguito anche dall’Aston Villa; secondo Sky Sport, non sarebbe da escludersi uno scenario di scambio tra le parti, volto a coinvolgere nella trattativa proprio il su citato Rick Karsdorp. Uno scenario del genere, che permetterebbe alla Roma di risolvere in un’unica mossa una doppia problematica, dovrebbe, però, portare i giallorossi a contribuire parzialmente al pagamento dello stipendio da assicurare all’olandese.