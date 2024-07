Scintille tra Juve e Roma, blitz per il colpo bianconero. Gli scout sono già in azione e lo hanno visionato da vicino. Ecco la situazione

Sfida alla Juventus e allo Zenit, con gli scout a lavoro che lo hanno visionato anche nel corso di una partita. La Roma, secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konour, ha messo nel mirino il profilo di un centrocampista argentino che gioca nel Corinthians.

E nella gara contro il Bahia ci sarebbero stati sulle tribune gli osservatori giallorossi per visionare la situazione. Un trequartista che all’occorrenza può giocare anche leggermente più avanti come seconda punta oppure anche in mezzo al campo a gestire le operazioni. Insomma, un giocatore duttile e un profilo giovane, che non costa nemmeno tanto – almeno secondo transfermarkt che lo valuta 7 milioni di euro – e che ha un contratto con i brasiliani fino al 30 giugno del 2027. Insomma, si potrebbe fare.

Roma e Juventus su Garro

Il nome è quello di Rodrigo Garro, argentino – 16 presenze, 2 gol e 2 assist in questa stagione – che i brasiliani hanno preso nello scorso mese di gennaio dal Talleres per 4,5milioni di euro. Ha anche il passaporto italiano, quindi non ci sarebbero problemi per lo slot come extracomunitario. Anche se, come abbiamo potuto leggere, la concorrenza è già abbastanza importante visto che non solo la Juventus ma anche i russi dello Zenit lo avrebbero messo nel mirino.

In poche parole il nome nuovo è quello di Garro. Un elemento che a quanto pare stuzzica l’interesse della Roma alla ricerca anche di qualità in mezzo al campo oltre che di un esterno offensivo o di un centravanti. Quest’ultima figura è quella che manca maggiormente dentro la Roma, vista la partenza di Lukaku e quella di Belotti, e visto che De Rossi al momento ha il solo Tammy Abraham ha disposizione. L’inglese, inoltre, non ha giocato le prime due amichevoli di questa stagione, ma forse lo si potrebbe vedere in campo sabato prossimo quando a Trigoria arriverà il Tolosa per la terza sgambata precampionato.