Soulé alla Roma, svolta immediata: indizio UFFICIALE

Si susseguono senza soluzione di continuità le voci e le speculazioni in merito al delicato affare Soulé-Roma. Ecco un gustoso indizio social

L’affare Soulé continua a monopolizzare l’attenzione dei tifosi giallorossi tra i vicoli della città eterna, dove il fuoriclasse argentino bianconero è stato ufficialmente designato dalla tifoseria come colui che potrebbe cancellare in un sol colpo lo scetticismo accumulato nei confronti di Florent Ghisolfi. La condotta sul mercato del nuovo direttore tecnico d’oltralpe non ha affatto convinto i tifosi, attualmente intimoriti dalla modesta quantità di operazioni concluse a poco meno di un mese dall’inizio della stagione di Serie A 24/25.

Occorrono urgentemente una serie di innesti per fornire a DDR gli elementi necessari a concretizzare le proprie proiezioni in termini tecnico-tattici e, in tal senso, definire una volta per tutte la fattibilità o meno dell’affare Soulé risulta prioritario, anche e soprattutto per comprendere con maggior chiarezza la disponibilità di cui i giallorossi potranno usufruire nello svolgimento delle altre trattative in corso.

Il fantasista argentino, che fino a poche settimane fa appariva come una vera e proprio utopia, sembra aver manifestato con chiarezza le proprie intenzioni alla Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli, che, tuttavia, non ha alcune intenzione di privarsi del giovane argentino per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro (più eventuali bonus).

D’altro canto per DDR si tratterebbe di una poderosa evoluzione in termini di qualità tecniche per la propria fase offensiva, di cui Soulé diverrebbe certamente la punta di diamante insieme al suo amico e connazionale Paulo Dybala.

L’indizio social del procuratore di Soulé

Qualità palla al piede, rapidità nel breve, spiccata intelligenza in fase di impostazione e una squisita propensione alla giocata che nel corso della stagione appena conclusasi non ha potuto lasciare indifferenti gli amanti del bel calcio, incantati dalle consuete danze sul pallone compiute dall’erede spirituale della Joya.

Si potrebbe obiettare che Paulo e Matias condividano sin troppe caratteristiche, ma la verità è che immaginare i due dialogare in campo non soltanto genera goduria soltanto al pensiero, ma risulta anche credibile, poiché è ormai evidente che Dybala, a differenza di Soulé, difficilmente potrà ricoprire il ruolo di esterno offensivo.

Tentando di carpire il più possibile sullo svolgimento della trattativa tra Ghisolfi e Giuntoli, nel corso delle ultime ore abbiamo individuato un succulento indizio sui social. L’agente di Soulé, sul proprio account Instagram, ha pubblicato una foto con il suo assistito, in cui compare la didascalia “Trankiiiii”. Il messaggio dell’agente assume importanza proprio in virtù delle perentorie volontà del calciatore, il quale negli scorsi giorni ha palesato con evidenza la propria volontà di sbarcare nella città eterna.