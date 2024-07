Una nuova “Bestia” per la Roma: colpaccio da 134 gol

La Roma, dopo l’arrivo dal Rennes di Le Fée, sta cercando di chiudere il prima possibile l’acquisto di un attaccante.

La Roma ha disputato la sua seconda amichevole di questo precampionato. Nella giornata di ieri, infatti, gli uomini di Daniele De Rossi hanno pareggiato per 1-1 contro gli slovacchi del FC Kosice.

Archiviata l’amichevole di ieri, i capitolini hanno in calendario la sfida di sabato contro il Tolosa. Questa gara era stata sì annullata dalla Prefettura di Ancona per motivi di ordine pubblico, ma poi è stata cambiata la location proprio per permettere alle due squadre di giocarla.

Il match, per l’appunto, si doveva disputare inizialmente ad Ancona, mentre ora Roma e Tolosa scenderanno in campo sabato prossimo alle ore 18.00 sul campo di Trigoria. Tuttavia, in attesa della sfida contro il Tolosa, in casa giallorossa bisogna registrare delle grosse novità che arrivano dal calciomercato.

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi sta monitorando Brobbey dell’Ajax: le ultime notizie

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Germania’, infatti, anche la Roma è tra i club che stanno seguendo Brian Brobbey dell’Ajax. Tuttavia, almeno per il momento, il calciatore olandese gradirebbe giocare anche per un club di Premier League.

Alla lunga lista degli attaccanti seguiti dalla Roma, dunque, bisogna aggiungere anche il nome di Bryan Brobbey. Il club capitolino, dopo il ritorno di Lukaku al Chelsea, è infatti alla ricerca di una prima punta da regalare a Daniele De Rossi. L’olandese sarebbe sicuramente ‘colpaccio’ per il team giallorosso, visto il numero delle sue marcature.

Bryan Brobbey, contando anche quelle realizzate nelle giovanili dell’Ajax , ha infatti segnato nella sua carriera la bellezza di 134 reti. Inoltre, proprio per la sua grandissima mole fisica, il classe ‘2002’, è soprannominato ‘Brobbeast’, ovvero la ‘Brob la bestia’.

Il soprannome la ‘bestia’ è già ‘entrato’ in passato a Trigoria, ovviamente ci riferiamo a Julio Baptista (giocatore della Roma dal 2008 al 2011). I tifosi della Roma sperano ovviamente che, nel caso dovesse arrivare in giallorosso, Brobbey faccia meglio dell’ex calciatore brasiliano.