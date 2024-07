Chiesa al posto di Soulè, accordo con la Juve: De Rossi decisivo

Chiesa al posto di Soulé, De Rossi decisivo dopo l’accordo da 20 milioni di euro più bonus con la Juventus. Gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Matias Soulé continua a dominare le discussioni in questa fase del calciomercato. La Roma è alla ricerca di giocatori che possano soddisfare le richieste di De Rossi, il quale ha chiaramente comunicato a Ghisolfi la necessità di una squadra competitiva per colmare il gap con le altre squadre in corsa per un posto in Champions League.

Per raggiungere questo obiettivo, servirà cogliere soluzioni adeguate in un mercato con risorse limitate ma con una maggiore flessibilità rispetto al passato, nonostante l’assenza di introiti dalla Champions League. Come già successo, la Roma vuole dimostrare di poter attirare giocatori di alto livello, migliorando la qualità della rosa con ingaggi questa volta definitivi di elementi chiave per il progetto triennale di De Rossi. Non più, dunque, giocatori altisonanti ma prelevati solamente a livello temporaneo, ma la capacità di arrivare ad elementi pronti e funzionali, oltre che affamati e convinti del progetto giallorosso.

Soulé Vuole Solo la Roma: La Premier League è Fuori Gioco e La Juventus Risponde

Parrebbe rispondere a questo identikit proprio il nome di Matias Soulé che, dopo l’ottima stagione al Frosinone, ha attirato grandi interessi in Premier League e tra le fila di una Roma che continua a trattare per limare l’importante ma non incolmabile distanza con la Juventus.

Quest’ultima chiede almeno 30 milioni di euro per Soulé, con i giallorossi che provano, dal proprio canto, a sfruttare il consenso del giocatore e ad avanzare offerte vicine a questa cifra. La Roma ha formulato offerte vicine ai 30 milioni di euro, includendo bonus variabili che sono stati oggetto di intense discussioni. In attesa di novità e aggiornamenti su questo scenario, intanto, emerge un retroscena a dir poco importante, riferito da Alfredo Pedullà, relativo proprio all’approccio della Roma ad un giocatore come Soulé.

A sua detta, infatti, la Roma e la Juventus avrebbero trovato nel recente passato un accordo da 20 milioni di euro più bonus per Federico Chiesa, il cui atteggiamento attendista ha, però, portato Daniele De Rossi a virare su altri obiettivi, non avendone apprezzato la scelta di guardarsi intorno in una fase in cui sarebbe potuto davvero mancare poco per la fumata bianca.