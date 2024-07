Chiesa e 20 milioni, scambio esplosivo con la Juventus

Calciomercato Roma, scambio a sorpresa in Serie A per Chiesa: la Juventus incassa grazie al grande ex giallorosso. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono tanti i nomi in grado di generare grandi e nobili attenzioni nel corso della corrente parentesi di calciomercato della Roma, fin qui caratterizzata da pochi ma ben mirati approdi. Il completamento del tassello del secondo portiere, così come l’ingaggio di un elemento qualitativo come Enzo Le Fée a centrocampo non vanno in alcun modo snobbati, al netto della consapevolezza di dover accelerare tempistiche e trattative per i tanti altri scenari sui quali Ghisolfi e colleghi si stanno muovendo.

De Rossi, dal proprio canto, è ben consapevole delle esigenze e delle necessità della propria squadra, attesa da un campionato complicato ma affascinante fra meno di un mese, quando inizierà ufficialmente una stagione che dovrà portare Pellegrini e compagni a centrare quantomeno la qualificazione in Champions League. Per farlo, appunto, servirà, però, operare in modo celere e mirato, come ben ci lascia intendere il corpo di nomi fino a questo momento accostati alla Roma, sottintendenti l’anelito e la necessità di mettere nelle mani di De Rossi profili pronti e funzionali, oltre che qualitativi.

Calciomercato Roma, idea scambio Frattesi-Chiesa con l’Inter: la Juve incassa 20 milioni

Non è un caso, ovviamente, che uno dei reparti maggiormente attenzionati continui ad essere l’attacco, con il mancato riscatto di Romelu Luaku che costringe gli addetti ai lavori di Trigoria a trovarne un valido sostituto, anche in vista di una possibile partenza di Tammy Abraham.

Ciononostante, il monopolio delle attenzioni non è stato fin qui ottenuto dalla questione bomber: nomi come Federico Chiesa o Matias Soulé, ben più di Sorlot, David o En-Nesyri, hanno scaldato animi e aspettative. Il numero 7 della Juventus è stato il primo, grande, obiettivo giallorosso, il cui atteggiamento di attesa ha però portato il club a valutarne alternative e a muoversi, parallelamente, anche sul giovane e talentuoso argentino.

In attesa di aggiornamenti su una distanza ormai ben nota tra Roma e Juventus per Soulé, lo scenario Chiesa continua a restare bloccato, con ipotesi inattese e singolari che potrebbero prendere quota e regalare novità di non poca eco. In particolar modo, secondo Telelombardia, non sarebbe da escludersi un approdo di Chiesa all’Inter, già nel corso di quest’estate.

Oltre all’ipotesi di un ingaggio da svincolato la prossima estate, della quale si era già parlato, infatti, va ricordata la possibilità delineata dalla su citata fonte, che riferisce di un possibile scambio con Frattesi più il versamento di 20 milioni di euro nelle casse dell’Inter da parte della Juventus.