Dalla Juve alla Roma: il pupillo di Motta vola in Premier

C’è un profilo transitato sul tavolo di Ghisolfi, che poteva fare al caso di De Rossi, che ora finirà con ogni probabilità in Premier League

Uno di pupilli di Thiago Motta che la Roma poteva prendere in considerazione per il proprio roster di esterni offensivi che però preferisce provare un’esperienza in Inghilterra. Su di lui ci sono ben quattro club britannici interessati.

La Roma è alla continua ricerca di esterni offensivi. Ormai sono settimane che si sente parlare di Soulé e prima ancora di Chiesa, uscito poi dai radar per un mancato accordo sull’ingaggio (e anche sul cartellino con la Juventus). Ghisolfi sta stringendo attualmente per il 21enne argentino, reduce da un’ottima stagione con il Frosinone e stimatissimo dai connazionali Paredes e Dybala. Un polo sudamericano che a Trigoria darebbe linfa e impulso a Daniele De Rossi, sempre più orientato ad un 4-2-3-1 di Spallettiana memoria. Soulé potrebbe adattarsi a giocare anche a sinistra, dove normalmente veniva piazzato El Shaarawy la scorsa stagione, con la Joya che manterrebbe il suo ruolo abituale.

Secondo le ultime voci di mercato, comunque, la Roma cercherà di prendere anche un altro esterno offensivo ma di piede destro, qualora venisse ceduto Nicola Zalewski. Sul prodotto della Primavera giallorossa per ora ci sono stati solo dei timidi interessamenti in giro per l’Europa ma nulla di concreto. Ghisolfi per lasciarlo partire vuole più di 10 milioni e per ora nessuno si è avvicinato.

Saelemaekers verso la Premier League: nessuna chance di vederlo inserito nella trattativa per Abraham al Milan

Proprio a proposito di esterni sinistri di piede destro, un nome che era stato accostato alla Roma negli scorsi giorni è quello di Alexis Saelemaekers, tornato al Milan dopo l’esperienza al Bologna e di nuovo sul piede di partenza. Nella trattativa che avrebbe visto Abraham finire in bianconero, Il Diavolo ha provato ad inserire il belga, ricevendo però un diniego da parte di Ghisolfi che per la sua punta vuole solo cash.

Adesso su Saelemaekers c’è forte il pressing di diverse squadre inglesi. Un quartetto della Premier League che, come riportato dal sito flashscore.co.uk, vedrebbe in cima alla lista il Nottingham Forest e il Leicester City. Oltre a loro, negli ultimi giorni si sarebbero aggiunti anche Fulham e West Ham United, alla ricerca di profili simili a quelli dell’ex bolognese. La valutazione che il Milan dà al giocatore si aggira attorno ai 15 milioni di euro e per ora l’offerta giusta non è ancora pervenuta sulla scrivania di Furlani.