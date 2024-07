Gratis al posto di Abraham: ribaltone Roma

Il mercato della Roma in attacco dipende molto dalla situazione di Tammy Abraham e dal suo futuro. Adesso c’è una soluzione gratis che può cambiare tutto

Il centravanti inglese è reduce da una stagione quasi intera saltata per la rottura dei legamenti del ginocchio e anche una volta rimesso piede in campo non ha convinto pienamente. Gli estimatori non mancano ma nessuna trattativa è vicina alla chiusura.

Soulé e Chiesa hanno tenuto e stanno tenendo i riflettori accesi sul mercato offensivo della Roma. I due esterni della Juventus sono entrambi graditi a Daniele De Rossi e rappresentano due profili utilissimi per il 4-2-3-1 che ha in mente il tecnico di Ostia. Ciò non toglie che dopo la partenza di Lukaku, Azmoun e Belotti, la Roma ha bisogno comunque di acquistare un centravanti. Numericamente, anche con la permanenza a Trigoria di Tammy Abraham, servirebbe un numero 9 in grado di rimpiazzare i 21 gol mancanti dopo l’addio di Lukaku. Proprio Abraham però può spostare molto nel discorso punta, visto che il budget per arrivare al bomber varia in base alla cessione dell’inglese.

Sul classe ’97 non si sono registrati grandi movimenti dalla Premier League, come invece era accaduto un anno fa prima dell’infortunio. La Roma continua a chiedere una cifra vicina ai 30 milioni (trattabili) e per ora non si è avvicinato nessuno a tale richiesta. In Italia il club più interessato era il Milan ma a quanto pare anche qui è più corretto utilizzare il tempo passato.

Abraham sempre più lontano dal Milan: i rossoneri vogliono Broja in prestito

Il Milan, secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com ha al momento altri piani per l’attacco. Le cifre volute dalla Roma per Abraham non rendono fattibile l’operazione e questo starebbe spingendo Furlani e Ibrahimovic verso altre piste. Il nome più gettonato negli ultimi giorni era quello del tedesco del Borussia Dortmund Füllkrug, ma anche lì si registra una frenata.

Ha ripreso invece quota Broja, centravanti albanese del Chelsea, che l’Italia ha affrontato recentemente agli Europei. La cosa positiva eventualmente sarebbe la formula, visto che i rossoneri proporrebbero un prestito con diritto di riscatto, senza esborso economico immediato e con l’eventualità di differire l’acquisto alla prossima estate. Il budget sarebbe poi dirottato sul centrocampista, con il Monaco che continua a sparare alto per Fofana, come il Palmeiras per Rios.