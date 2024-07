La Juve avverte Soulé: botta e risposta choc con Giuntoli

La Juventus incontra Soulé e spiega la propria posizione. Il giocatore argentino risponde al club in un unico modo: vuole solamente giocare nella Roma

Un faccia a faccia. Un racconto, quello del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che mette in evidenza da un lato la voglia della Juventus di chiudere la trattativa Soulé, e dall’altro la volontà, netta, e dalla quale è difficile tornare indietro, del giocatore. Insomma, è muro contro muro tra i bianconeri e l’argentino.

Un confronto al quale, sempre secondo il quotidiano, non ha partecipato nemmeno l’agente del giocatore che ha deciso di venire alla Roma. L’ex Frosinone è in Germania e si sta allenando con Thiago Motta, ma ormai è in uscita, non sembra esserci nemmeno lo spazio, e la voglia, di recuperare da questo strappo clamoroso.

La ricostruzione: Soulé vuole solo la Roma

La ricostruzione è questa: la società avrebbe chiamato Soulé per comunicargli la propria decisione. Vale a dire quella di accettare la possibile offerta giusta che potrebbe arrivare dalla Premier League oppure il rischio sarebbe quello di rimanere a Torino, ai margini della prima squadra, magari andando a giocare nella Next Gen, la squadra di Serie C che da quest’anno è stata affidata a Paolo Montero. Insomma, non è una bella situazione quella che si starebbe creando.

La risposta di Soulé è stata chiara, netta, sempre secondo il quotidiano. Non un passo indietro del giocatore: che avrebbe confermato la sua voglia di venire a giocare nella Roma. Di Inghilterra a quanto pare non ne vuole sentire parlare, vuole unirsi a De Rossi e a Paredes e Dybala che lo hanno corteggiato lo scorso anno quando era a pochi chilometri di distanza più a Sud della Capitale. Insomma, questo è al momento. Con Ghisolfi che sta cercando di mettere pressione sfruttando, appunto, questa clamorosa volontà del giocatore.