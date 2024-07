La Juventus ha ceduto: Soulé è della Roma

Soulé alla Roma, ci siamo: accordo vicinissimo tra la Juventus e i giallorossi. Ghisolfi pronto a piazzare il colpo dell’estate.

Ci siamo. Tutto sta andando come dovrebbe andare. Almeno secondo le informazioni che sono state riportate pochi istanti fa da Matteo Moretto. Daniele De Rossi può sorridere, perché la settimana in casa giallorossa si preannuncia scoppiettante.

Non solo Dahl, atteso nella Capitale venerdì. Ma soprattutto Matias Soulé. Dopo il tira e molla degli ultimi giorni, il giornalista ha scritto che tra il club giallorosso e la Juventus l’accordo è in chiusura. Quindi ci siamo, quindi potrebbe essere ufficiale già nelle prossime ore.

Soulé alla Roma, ci siamo

Arrivati a questo punto c’è tanta curiosità per capire quali saranno le cifre dell’affare. Soprattutto per quanto Soulé arriverà in giallorosso. Se c’è stato un rilancio da parte di Ghisolfi oppure se i bianconeri si sono “accontentati” dell’ultima offerta che la Roma avrebbe messo sul piatto: vale a dire quella di 25milioni di euro più 4 di bonus per un totale di 29 milioni.

Com’è o come non è, in questo momento tutti aspettano l’annuncio della Roma, visto che ormai siamo proprio alle battute finali dell’affare. E Soulé quindi è pronto ad abbracciare sia Dybala che Paredes, i due connazionali che lo hanno marcato stretto lo scorso anno quando era al Frosinone.