La Roma non crede ai suoi occhi: il bomber arriva gratis

Emergono novità in merito a colui che potrebbe andare a raccogliere il testimone di Romelu Lukaku. Ecco le ultime

In casa Roma una cosa è certa… Florent Ghisolfi deve necessariamente accelerare un serie di operazioni, così da permettere a Daniele De Rossi di approcciarsi alla prima gara della stagione 2024/25 privato di una serie di gravi lacune che in questo momento, in seguito alle numerose partenze, caratterizzano l’organico giallorosso.

Anche senza prendere in considerazione quei ruoli in cui il Comandante di Ostia gradirebbe innesti più compatibili con le proprie velleità tecnico-tattiche, vi sono alcune zone del campo in cui i giallorossi rischiano realmente di rimanere a secco.

Il primo dei ruoli che viene in mente è senza dubbio alcuno quello del centravanti, dove la partenza di Romelu Lukaku, il mancato riscatto di Sardar Azmoun e la precaria permanenza di Tammy Abraham (attualmente conteso tra Premier League e i diavoli di Paulo Fonseca), hanno acceso il campanello d’allarme del centro sportivo Fulvio Bernardini. L’approdo di un nuovo centravanti appare come una priorità difficile da posticipare e, in tal senso, sono emerse nuove possibilità dalla Germania.

Moukoko può arrivare gratis dal Borussia Dortmund

Svariati i nomi attualmente in orbita intorno al pianeta Roma (Sorloth e David su tutti), ma le esose richieste dei rispettivi club di appartenenza mal si sposano con il modesto potere di acquisto dei giallorossi di Ghisolfi, attualmente occupati anche e soprattutto nell’acquisizione del pregiato cartellino di Matias Soulé.

Ecco dunque che di recente è emersa la gustosa prospettiva di una formula che permetterebbe ai giallorossi di usufruire gratuitamente dell’operato di Youssoufa Moukoko, ovvero il giovane 2004 di proprietà del Borussia Dortmund recentemente comparso nei taccuini di Florent Ghisolfi .

Il talento tedesco potrebbe raccogliere il testimone di Romelu Lukaku, interpetando tuttavia il ruolo in modalità sensibilmente diverse: parliamo di un centravanti atipico (capace anche di ricoprire il ruolo di seconda punta), dotato più di tecnica che di fisicità (visti i 179 centimetri di altezza) e, dunque, potenzialmente compatibile con la raffinata manovra offensiva immaginata da Daniele De Rossi.

Secondo quanto riportato da fussballtransfers il Borussia Dortmund starebbe seriamente valutando l’idea di mandare in prestito il proprio gioiello, pagando persino metà dell’ingaggio previsto.