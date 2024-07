Non solo Koopmeiners: accordo con la Juve, 60 milioni ‘scontati’

Le mosse della Juventus sono entrate nel vivo: i bianconeri potrebbero far saltare il banco dopo aver incassato il sì del calciatore. I dettagli

Con la volontà di assecondare le richieste di Thiago Motta, Cristiano Giuntoli sta provando ad imprimere l’accelerata decisiva a quelle trattative con le quali la Juventus spera di puntellare l’organico. Ufficializzato l’innesto di Cabal che si aggiunge agli acquisti definiti nelle scorse settimane con Douglas Luiz, Khephren Thuram e Di Gregorio, la ‘Vecchia Signora’ sta cercando nuove soluzioni.

Un passaggio cruciale per le mosse della Juve è da ricondurre soprattutto all’evolvere della situazione legata a Matias Soulé. C’è molta attesa per capire quale possa essere la risposta di Giuntoli al nuovo rilancio della Roma per l’argentino. Intanto, il football director della ‘Vecchia Signora’ sta scandagliando diverse piste per puntellare le corsie esterne. A maggior ragione se, oltre a Soulé, a partire fosse anche Federico Chiesa, il cui futuro resta un rebus ancora tutto da sciogliere che potrebbe regalare importanti colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Da Sancho ad Adeyemi passando per Galeno e Conceiçao: i nomi sui radar della Juve non sono pochi. Tuttavia, nelle ultime ore i bianconeri avrebbero impresso l’accelerata improvvisa soprattutto per uno dei profili precedentemente menzionati.

Calciomercato Juventus, sprint per Galeno: richiesta Porto da 60 milioni

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, nelle ultime ore si sarebbe materializzato lo scatto della Juventus per Galeno. Da alcune settimane nel mirino di Giuntoli, il nativo di Barra da Corda avrebbe detto sì alla proposta messa sul piatto dalla ‘Vecchia Signora’ che ora è chiamata a convincere il Porto.

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che il club lusitano non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti e chiede 60 milioni per il proprio gioiello. Cifra che Giuntoli non vuole mettere sul piatto e che proverà a ridimensionare nel corso dei prossimi giorni. Dopo i contatti esplorativi dei giorni scorsi, comunque, la Juventus è uscita definitivamente allo scoperto per Galeno, individuando nel classe ’97 del Porto l’obiettivo numero uno al quale dare la caccia una volta incamerati i soldi ricavati dalla cessione in Soulé. Il tutto in attesa di Koopmeiners.