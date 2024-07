Soulé alla Roma, ci siamo: Ghisolfi ha trovato la chiave per convincere la Juventus a liberare il giocatore. Si chiude nello spazio di 48 ore

Soulé alla Roma, ormai ci siamo. Il giocatore argentino vuole solamente i giallorossi e lo ha detto a chiare lettere al direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli. Che quindi non può fare altro che attendere l’ultimo rilancio giallorosso: quello da 29 milioni comprensivi i bonus non è bastato, ma è una somma troppo piccola per far saltare un’operazione che, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, si potrebbe chiudere nello spazio delle prossime 48 ore.

Nessun ultimatum o prova di forza, così come si è descritto il tutto ieri, ma solamente i sentimenti di un giocatore che non vede l’ora di arrivare nella Capitale per essere accolto da Daniele De Rossi e dai connazionali Paredes e Dybala.

Soulé alla Roma, la chiave

La Roma potrebbe anche mantenere la stessa offerta senza alzare nuovamente la posta, quindi, ricapitolando: 25 milioni di euro più 4 di bonus per il cartellino dell’ex Frosinone più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che potrebbe fare cadere del tutto il muro alzato da Giuntoli. Eccola, questa è la chiave: si dovrebbe aggirare tra il 15 e il 20%.

Un punto d’incontro per fare felici tutti, con i bianconeri che sanno benissimo di non poter prendere i 35 milioni di euro prefissati ma che possono sperare in una crescita esponenziale di Soulé per incassare qualcosa in più se nei prossimi anni la Roma dovesse cederlo. Il giocatore è pronto a firmare il contratto di cinque anni a 2,5milioni di euro come stipendio. Non vede l’ora: e la visita in Germania di ieri del suo agente non ha fatto altro che avvicinare la chiusura dell’operazione. Soulé alla Roma, ci siamo.