Soulé alla Roma: le cifre finali dell’accordo con la Juve

Emergono nuovi dettagli in merito alla telenovela in atto tra Roma e Juventus per il traferimento di Matias Soulé

Il vigoroso scetticismo manifestato dalla tifoseria giallorossa in merito all’operato di Florent Ghisolfi – il quale per ora, a svariate settimane dall’apertura del mercato, ha concluso soltanto un paio di operazioni, nessuna delle quali riguardanti attacco e difesa, ovvero i due reparti più urgenti per concretizzare la tanto chiacchierata rivoluzione dell’organico giallorosso – potrebbe trasformarsi in un sol colpo in eccitazione, nel caso in cui i vertici capitolini dovessero riuscire a convincere la dirigenza della Vecchia Signora ad accettare un’offerta giallorossa per portare Matias Soulé nella capitale.

Il giovane fantasista ex Frosinone è attualmente al centro dei desideri di Daniele De Rossi, il quale, per ovvi motivi, non può che apprezzarne le plateali qualità. Nel corso della stagione appena conclusasi il classe 2003 attualmente di proprietà della Juventus ha letteralmente incantato tifosi e appassionati della massima lega italiana, inanellando una serie di prestazioni di rilievo, capaci di gonfiare all’inverosimile le aspettative – e di conseguenza le valutazioni economiche – che la dirigenza bianconera nutre nei suoi confronti. Ecco le ultime sull’operazione Soulé-Roma, di cui ormai iniziano a delinearsi con chiarezza le cifre.

Le cifre dell’accordo tra Giuntoli e Ghisolfi: la meta è vicina

Per tentare di descrivere in breve le motivazioni che stanno spingendo la Roma a puntare con tale convinzione sul fuoriclasse argentino basterebbe una sola parola: qualità. Nel caso di Soulé non si tratta semplicemente di un calciatore dotato di una particolare dimestichezza nell’accarezzare il pallone, ma di un vero e proprio leader tecnico, capace già in giovane età di salire in cattedra in fase di impostazione offensiva.

Si potrebbe definire come un sostituto ideale di Paulo Dybala, con cui condivide indubbiamente l’approccio in campo, tuttavia vi sono due dettagli da evidenziare: intanto vi è da considerare la modesta quantità di partite che la Joya disputa di norma nel corso della stagione, ma soprattutto la possibilità per Soulé di ricoprire con efficacia il ruolo di esterno offensivo, dove Dybala, per via dell’età e di una tramontata esplosività, difficilmente si troverà a suo agio.

Secondo quanto riportato da Mirko Nicolino sul suo account X(Twitter), il braccio di ferro tra Juventus e Roma si fermerà intorno ai 32-33 milioni di euro, bonus compresi. Partendo dai 40 milioni di euro richiesti ad inizio mercato, Giuntoli sembrerebbe disposto a scendere fino e non oltre i 30 milioni di euro garantiti, più una manciata di bonus e una percentuale sulla rivendita.