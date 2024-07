Visite mediche con la Roma: volo prenotato per la firma

Calciomercato Roma, affare chiuso e volo prenotato per la firma. Ghisolfi ha preso un altro elemento, pronto ad atterrare nella Capitale

Ci siamo, ormai è fatta. Accordo trovato e si prepara tutto per l’annuncio ufficiale. Le visite mediche saranno in settimana ed è iniziato il conto alla rovescia. Daniele De Rossi, nello spazio delle prossime ore, avrà il suo terzino sinistro, quello che nella mente del tecnico dovrà prendere il posto, all’occorrenza, di Angelino che è il titolare.

Samuel Dahl è a un passo dal vestirsi, ufficialmente, di giallorosso. L’operazione – così come viene riportato dal giornalista Daniel Kristoffersson – è chiusa. “Dahl vola a Roma questa settimana” ha scritto sul proprio profilo X, dando anche tutti i dettagli economici dell’affare.

Calciomercato Roma, le cifre per Dahl

L’accordo è stato chiuso sulla base di 4 milioni di euro. Ai quali se ne vanno ad aggiungere altri 2 nel caso venissero raggiunti alcuni obiettivi. I soliti bonus che permettono di arrivare alla stretta di mano. Per Dahl contratto di un milione di euro più bonus (questo invece viene spiegato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina) e quindi obiettivo raggiunto. Lui voleva a tutti i costi cambiare aria, lasciare il Djugarden e trasferirsi alla Roma.

Dopo Sangaré, Le Fée e Ryan quindi, ecco il quarto colpo della Roma. Aspettando ovviamente i botti, quelli che servono per andare a chiudere la rosa di Daniele De Rossi. Nelle prossime 48 ore ci potrebbe essere la chiusura per Soulé e poi si virerà per l’attaccante, elemento fondamentale che adesso manca nella rosa giallorossa. Anche in questo caso gli obiettivi sono bene in testa a Ghisolfi, che non perde di vista Sorloth del Villarreal e che si sta guardando intorno per trovare altre soluzioni. Insomma, si comincia a vedere quella che sarà la prossima Roma.