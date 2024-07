Calciomercato Roma, affare in prestito: firma UFFICIALE

Calciomercato Roma. La società giallorossa ha appena concluso un’operazione di mercato in prestito. arriva l’ufficialità.

Le operazioni di mercato sono tutte importanti. Anche e soprattutto quelle riguardanti i talenti allevati in casa. Coloro che sono nati e cresciuti con una sola maglia addosso. Esattamente come Luigi Cherubini, centrocampista classe 2004, con la maglia della Roma come seconda pelle.

A gennaio il giovane talento giallorosso sembrava ad un passo dal trasferirsi a Torino, sponda Juventus. A Roma era in arrivo Dean Huijsen, in prestito proprio dalla società bianconera. Il suo passaggio alla Juventus non è poi andato in porto. La prossima stagione giocherà in Serie B con la Carrarese. Un bel salto in avanti. Dal campionato Primavera ad un campionato professionistico. Per proseguire la crescita e per tornare a Roma, ed alla Roma, ancora più forte e maturo. E per un intero anno avrà dalla sua anche il tifo appassionato di una leggenda del calcio: Gigi Buffon, innamorato pazzo della sua Carrarese. La formula scelta da Roma e Carrarese è quella del prestito.

Il comunicato della Carrarese

“L’attaccante esterno, classe 2004, spicca per la rapidità di corsa e i suoi costanti ripiegamenti in fase difensiva. I suoi punti di forza sono proprio la velocità e il suo acume tattico: caratteristiche che lo rendono un calciatore moderno. La sua carriera, sino ad ora, ha sempre visto il talento azzurro impegnato con le giovanili della Roma, eccetto la breve parentesi di un anno con la maglia della Lazio nella stagione 2017-2018.

Tornato alla Roma l’anno successivo, Luigi, ha iniziato una progressiva crescita: nella stagione 2018-2019 si è laureato campione d’Italia Under 15, due anni dopo si è ripetuto con la maglia dell’Under 17, fino a diventare capitano della primavera nella stagione 2022/2023.

Nell’ultima stagione, il talento nato a Tivoli, si è imposto con 11 goal e 9 assist in 26 presenze, dimostrando di essere tra i migliori prospetti del campionato primavera e raggiungendo, inoltre, le soddisfazioni dell’esordio in Europa League per mano di José Mourinho e la prima convocazione con l’Italia Under 20“.