Calciomercato Roma, nuovo sgarbo ai bianconeri e sprint Ghisolfi

Calciomercato Roma, Ghisolfi al bivio per la scelta in corsia. Il diesse francese segue la doppia pista. Contatti avviati

Sistemata la corsia mancina con l’arrivo di Dahl – che oggi dovrebbe essere ufficiale e che potrebbe anche giocare uno scampolo di partita contro il Tolosa secondo Il Messaggero – adesso le attenzioni di Ghisolfi sono per l’altra fascia, quella destra, dove al momento c’è il solo Celik che è rientrato con un giorno d’anticipo dalle ferie.

Sono due le piste che Ghisolfi sta seguendo in questo momento. E il Corriere dello Sport in edicola questa mattina svela i contatti anche con l’altro nome. Il primo ovviamente è quello di Assignon del Rennes, società con la quale ci sono buoni rapporti dopo aver chiuso l’affare Le Fée. Il 24enne è seguito anche dall’Aston Villa, e quindi non è per niente semplice riuscire ad arrivare alle sue prestazioni. Nei giorni scorsi si è anche parlato di un possibile inserimento di Karsdorp nella trattativa, ma al momento è tutto finito lì senza andare avanti. Ecco perché Ghisolfi sta battendo altre piste, e dalla Francia si sposta in Spagna.

Calciomercato Roma, Ghisolfi sprinta a destra

L’altro profilo è quello di Pubill dell’Almeria, un armadio di 191 centimetri per il quale, sempre secondo il quotidiano romano, ci sarebbe da battere la concorrenza dei bianconeri del Newcastle e del Bologna, in Italia. Lo spagnolo ha 21 anni e adesso è impegnato con la sua nazionale all’Olimpiadi parigina, con la quale ha segnato un gol all’esordio.

I contatti con l’agente sono stati allacciati, ma di sviluppi per il momento non ce ne sono stati. Però non ne sono esclusi di positivi nello spazio di poco tempo. Manca quindi solamente l’esterno destro, visto che per la punta, quella di oggi, potrebbe essere la giornata decisiva per Dovbyk, ormai ad un passo dal vestirsi di giallorosso.