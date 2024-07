Folata nerazzurra, la Roma non affonda il colpo: svolta immediata

Folata nerazzurra, Il mercato della Roma continua a muoversi su diversi fronti. Alcuni vanno a felice conclusione, altri si salutano senza eccessivi rimpianti.

Il mercato va avanti, per la Roma così come per le altre compagini di Serie A. Una volta iniziato il periodo delle trattative sembra che il tempo a disposizione sia infinito. Poi si arriva alla fine di luglio, si avvicina l’inizio del campionato e ci accorge che, in molti casi, il più è ancora da fare.

La Roma, pezzo dopo pezzo, sta costruendo la nuova formazione in vista della stagione che sta già spuntando all’orizzonte. Il reparto che dava maggiori preoccupazioni, l’attacco, si sta completando aggiungendo qualità a qualità. Ora occorre lavorare di cesello, andando a toccare, o ritoccare, la rosa lì dove vi è più urgenza. La scorsa stagione Daniele De Rossi ha compiuto un autentico miracolo considerando che aveva a disposizione un organico che non disponeva di valide alternative, né in termini qualitativi che quantitativi. E’ lì che la Roma deve compiere un ulteriore step per essere poi in grado di arrivare in fondo a tutte le competizioni cui prenderà parte. In questo senso diventa di fondamentale importanza la scelta di profili che possano partire dalla panchina ma che, una volta chiamati in causa da De Rossi, non facciano rimpiangere i titolari.

L’Atalanta ha messo la freccia, Roma addio

Kevin Danso, classe 1998, difensore del Lens e della nazionale austriaca, è un profilo recentemente accostato alla Roma.

Il futuro prossimo del giovane difensore sembra stia prendendo una precisa direzione. A ragguagliarci è Santi Aouna, che sul suo profilo X comunica che: “L’Atalanta accelera il pressing finale per Danso“. Sul giocatore, prosegue il giornalista, non soltanto club italiani ma anche società della Premier League quali il West Ham ed il Wolverhampton. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo il trionfo in Europa League, intende continuare a crescere. In casa nerazzurra una delle priorità è l’adeguata sostituzione di un gioiello come Giorgio Scalvini, fermo ai box a causa di un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco ancora per diversi mesi. Danso si avvicina quindi all’Atalanta. Per la Roma, e per il prosieguo del suo mercato, nessun problema.