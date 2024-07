Il flop costa carissimo, Vlahovic via dalla Juventus: ‘scelto’ il nuovo club

Vlahovic nel centro del mirino: momento non facile per l’attaccante della Juventus, preso di mira negli ultimi giorni. Cosa sta succedendo

Nella rivoluzione voluta da Motta e Giuntoli uno dei pochi punti fermi sembrava essere il centravanti. Dusan Vlahovic ha vissuto momenti non semplici con Allegri e anche i tifosi bianconeri non sono tutti dalla sua parte.

La pre-season della Juventus è iniziata nel peggiore dei modi possibile, visto che nella prima amichevole di un certo livello, al termine della fase di ritiro in Germania, gli uomini di Thiago Motta hanno rimediato una pesantissima sconfitta. Un secco 3-0 sul campo con pochissimi appelli e la sensazione che il cantiere sia ancora agli inizi. Nessuno spunto degno di nota e anche segnali negativi dal proprio bomber di riferimento, ovvero Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è entrato in campo nella ripresa, sul punteggio di 1-0 e ha fatto in tempo a fallire un calcio di rigore, spedendolo sul palo.

Un segnale non troppo positivo visto che lo scorso anno su 4 tentativi dagli 11 metri 2 non finirono a bersaglio. Tra le tante cose che la Juve deve aggiustare nella propria rosa non sembrava esserci anche il centravanti. Le operazioni che Giuntoli sta portando avanti sono tutte su altri ruoli, sia sugli esterni di attacco che in difesa, mentre il numero 9 dovrebbe restare il serbo. Il condizionale è però d’obbligo in questi casi.

L’Atletico Madrid potrebbe puntare su Vlahovic al posto di Dovbyk; i tifosi hanno le idee chiare sui social

Vlahovic non convince a pieno tutti i tifosi della Juve, che non sono mai stati tenere nei suoi confronti, anche attraverso i social. Se mai dovesse essere ceduto, la lista degli acquirenti è sicuramente lunga, considerando l’età (classe 2000) e le caratteristiche tecniche. Il futuro di Vlahovic potrebbe essere legato a doppio filo alla Roma. I giallorossi non sono interessati al suo acquisto ma potrebbero portare in modo indiretto ad un’offerta da parte di una big europea.

Si perchè l’Atletico Madrid avrebbe abbandonato la pista Dovbyk (almeno così sembra nelle ultime ore), con Ghisolfi che ora a via libera per portare il bomber nella Capitale. Gli spagnoli hanno provato a concentrarsi su Julian Alvarez del City, ma l’operazione resta difficilissima.

Intanto su X/Twitter, sia i tifosi dell’Atletico Madrid che quelli della Juventus non si opporrebbero ad un trasferimento del genere. Per Simeone l’ex bomber della Viola potrebbe essere il nome giusto per prendere il posto di Dovbyk, magari molto più si Sorloth o di Alvarez, che resta difficilissimo da strappare a Guardiola. A Torino non si strapperebbero i capelli, certo però solo a fronte di un’offerta vicina ai 70 milioni richiesti. Andando a vedere i tweet di questi minuti verrebbe da immaginare che sarebbe un incastro perfetto per fare tutti contenti, compresa la Roma che avrebbe definitivamente il via livera per Dovbyk.

Yo sinceramente, lo he hablado con amigos del Atleti, yo iría a por un Vlahovic o alguien así antes que Dovbyk, que solo ha hecho una buena temporada con 26 años. — Javier R.E (@javier_re96) July 26, 2024

Al final lo mejor es ir a por otro y que les den. Basta ya de que se rían de nosotros y de ser la segunda opción de nadie. Un poco de dignidad @Atleti. Gyokeres, Vlahovic, Jonathan David… El que queráis pero, sobre todo, el que QUIERA venir. https://t.co/OihscyDrBV — Mike (@DoppelMike) July 25, 2024

Sinceramente, npi. No sé por dónde tirarán. El Sorloth ese? Otra vez sonará Vlahovic? Vitor Roque cedido? Lo dicho. Npi. La única realidad es que venía un 9 titular saliendo Depay y se han ido Depay y Morata y no ha venido NADIE. Tuiter Atleti en estado puro. https://t.co/eset6xwEob — Miguel Cámara ® (@camaramiguel80) July 27, 2024

Aprovechando que el fichaje de #Dovbyk se ha caído, vuelvo a insistir en lo que llevo más de un año diciendo.

Vamos a por #Vlahović.#VlahovićVenteAlAtleti #Atleti #AupaAtleti pic.twitter.com/S03L0opz00 — Lübeck (@Lubeck1985) July 27, 2024

Vlahovic dobbiamo tenerlo per forza ??? — claudio_input🔸️ (@claudioinput) July 27, 2024

Van a por Gyokeres o Dusan Vlahovic. — INSISTENTE1982 (@marcos70560360) July 27, 2024