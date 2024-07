La Roma batte cassa: colpo di coda al fotofinish

Calciomercato Roma, quando l’operazione sembrava tramontata arriva un nuovo colpo di scena che rimescola le carte in tavola

La sessione estiva di calciomercato della Roma ha preso definitivamente quota. Ragion per cui sorprende fino ad un certi che operazioni che sembravano ad un passo dall’essere accantonate abbiano preso nuovamente quota. Il ds Ghisolfi sta infatti ragionando su più tavoli sia in entrata che in uscita. Ed è proprio quest’ultimo filone il tema principale dell’ultima indiscrezione di mercato.

Dopo aver ufficializzato la partenza di Aouar, infatti, si pensava che la Roma potesse definire in tempi relativamente brevi anche la cessione di Jan Oliveras. La trattativa per il trasferimento del terzino classe 2004 in Arabia, però, aveva fatto registrare una brusca frenata. Non era stato trovato l’accordo sui termini della cifra complessiva con la quale imbastire una traccia di mercato che, improvvisamente, è ritornata a calamitare l’attenzione mediatica. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, però, si sarebbe nuovamente riaperta la pista araba per la cessione di Oliveras.

Nelle ultime ore, infatti, si sarebbero intensificati i contatti per provare a trovare la quadra definitiva e chiudere l’operazione. Staremo a vedere se ed eventualmente con quali cifre potrà essere chiusa un’operazione che, se suggellata, garantirebbe liquidità importante ai giallorossi da reinvestire per il mercato in entrata. Da capire se ci si discosterà molto dalla valutazione di 6 milioni di euro circolata con insistenza fino a qualche giorno fa. Ad ogni modo si prospettano giorni frenetici nel quartier generale della Roma. La trattativa per il trasferimento di Oliveras