La Roma non si ferma più: Ghisolfi l’ha già preso

Emergono indiscrezioni relative ad un clamoroso ritorno di fiamma in casa Roma. Ghisolfi si scatena per l’attacco di DDR

A pochi giorni da giro di boa della sessione estiva del calciomercato, Florent Ghisolfi parrebbe aver inserito una nuova marcia, in grado di scacciare in poche ore uno scetticismo oramai diffuso tra i vicoli della città eterna, ma soprattutto di proiettare la Roma di Daniele De Rossi in quella tanto agognata rivoluzione immaginata all’apertura della finestra di mercato in corso.

Mentre il popolo giallorosso stenta a trattenere l’eccitazione per l’affare Soulé – si tratta di un’operazione in grado di elevare sensibilmente le aspettative del progetto Ghisolfi-De Rossi, viste e considerate le rosee prospettive di quello che, nel corso della stagione appena conclusasi ha incantato tifosi e appassionati dell’intero stivale una giocata alla volta -, ma anche quella per il probabile approdo di Artem Dovbyk in terra capitolina – è probabilmente il bomber più ambito che Ghisolfi avesse segnato sul proprio taccuino, dotato, oltre alla gradita capacità di insaccare il pallone in rete, di una particolare propensione alla tessitura di trame con i propri compagni di reparto -, i vertici capitolini devono necessariamente preoccuparsi di assicurare a DDR anche un esterno offensivo sull’out di sinistra.

Jeremie Boga torna sul taccuino di Ghisolfi

Mentre l’affare Chiesa inizia a divenire un lontano ricordo, sommerso dalle bombe di mercato emerse negli scorsi giorni, Ghisolfi e Ricchio continuano a cercare un sostituto low cost, che possa pesare il meno possibile sulle casse giallorosse, già sufficientemente provate dalle operazioni Soulé e Dovbyk. Se di recente era emerso il nome di Kerem Akturkoglu, attuale gioiellino del Galatasaray che i giallorossi potrebbero prelevare per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, nelle scorse ore la Gazzetta dello Sport ha segnalato un ritorno di fiamma indubbiamente intrigante.

Si tratta di Jeremie Boga, ex Atalanta e Sassuolo, il cui trasferimento al Nizza – sua squadra attuale – fu il frutto del lavoro proprio di Florent Ghisolfi. Il direttore tecnico d’oltralpe parrebbe avere un debole per l’agile ala classe ’97, che garantirebbe a DDR un calciatore dalle indubbie qualità tecniche e delle ancor meno discutibili doti dinamiche.

I soli 172 centimetri di altezza garantiscono all’ivoriano una preziosa rapidità nel breve, che nel suo caso si traduce in una particolare propensione al dribbling. Se consideriamo che Matias Soulé è, statistiche alla mano, l’esterno con la media dribbling più alta della Serie A 23/24, ecco che l’eventuale presenza anche di Jeremie Boga potrebbe generare un cocktail piuttosto sgradevole per le difese avversarie, già abbondantemente impegnate ad arginare i contromovimenti di Dovbyk. L’agile attaccante ex Atalanta ha manifestao chiaramente la volontà di voler tornare nel bel paese e i giallorossi potrebbero accoglierlo con particolare gioia all’interno del proprio progetto.