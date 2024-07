Nuovo accordo con la Roma: c’è la data della firma

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito ad una delle operazioni più chiacchierate delle scorse ore in casa Roma

La tanto agognata, discussa e chiacchierata rivoluzione che sembrava aleggiare tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini in seguito all’approdo a Trigoria di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi sembrerebbe essere finalmente pronta a mostrarsi al popolo giallorosso, la cui pazienza è stata messa a dura prova nel corso delle prime settimane della sessione estiva del calciomercato.

Vi sono due operazioni in particolare che stanno letteralmente monopolizzando le perorazioni giallorosse tra i vicoli della città eterna e stiamo naturalmente parlando dell’ormai imminente trasferimento di Matias Soulé e dell’altrettanto attuale operazione relativa ad Artem Dovbyk.

I due nomi appena citati non soltanto manifestano con evidenza la dimensione dell’impegno economico della società statunitense, dato che si tratta in entrambi i casi di affari sopra i 30 milioni di euro, ma mostrano soprattutto le velleità tecnico-tattiche della coppia Ghisolfi-De Rossi.

In entrambi i casi si tratta infatti di calciatori dalle spiccate qualità palla al piede, il che porta a immaginare che De Rossi abbia posto il parametro “qualità” come qualcosa di imprescindibile per i propri interpreti offensivi. Se nel caso di Soulé la propensione all’accarezzare il pallone con particolare sensibilità è ormai rinomata, nel caso di Dovbyk stupisce la qualità palla al piede, soprattutto considerando i numeri da bomber di razza collezionati nel corso della stagione appena conclusasi.

Dovbyk-Roma tra gli indizi social e le date del trasferimento

Parlando proprio del raffinato bomber ucraino, sono giunte novità importanti relative al probabile trasferimento dal Girona alla Roma. Si parte innanzitutto da un significativo indizio social, riguardante l’agente del bomber classe ’97. Difatti il procuratore di Dovbyk ha iniziato a seguire su Instagram sia Lina Souloukou che Daniele De Rossi. Un dettaglio che potrebbe risultare frivolo ad un primo sguardo, ma che, come già ampiamente dimostrato da affari passati, ricopre un ruolo più rilevante del previsto.

Ecco poi le ultime di Gianluca Di Marzio, il quale ha svelato sia l’ordine di grandezza dell’ultima offerta giallorossa, che la probabile data dell’accordo definitivo tra le parte. Pare infatti che i giallorossi abbiano recapitato sulle scrivanie spagnole un’offerta di 32 milioni di euro più bonus. Per quanto concerne la data invece sembrerebbe che, da lunedì in poi, ogni giorno potrebbe essere quello destinato all’ufficializzazione del trasferimento.