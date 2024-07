Abraham al Milan, ci risiamo: la data che ribalta tutto

Impegnata a definire con il Girona la trattativa Dovbyk, la Roma non perde di vista il mercato delle uscite. L’ultima indiscrezione riguarda il futuro di Tammy Abraham

Dopo una prima fase della propria sessione estiva di calciomercato piuttosto in sordina, la Roma sta facendo letteralmente saltare il banco. Dopo aver ufficializzato Dahl e in procinto di abbracciare Matias Soulé, i giallorossi stanno stringendo i tempi anche per Dovbyk. Il tutto senza trascurare il mercato delle uscite, banco di prova per Ghisolfi nel corso delle prossime settimane.

Alcune cessioni, infatti, potrebbero garantire al club giallorosso liquidità importanti con cui dare la caccia agli altri obiettivi individuati come prioritari per puntellare l’organico a disposizione di Daniele De Rossi. Sotto questo punto di vista l’evolvere della situazione legata a Tammy Abraham non può passare inosservata. L’attaccante inglese, infatti, non è considerato incedibile dalla Roma e a fronte di una proposta giudicata congrua dai capitolini potrebbe partire. Dal canto suo, però, Ghisolfi non ha alcuna intenzione di accettare prestiti o formule creative e chiede dalla cessione a titolo definitivo dell’ex attaccante del Chelsea non meno di 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma, il Milan non ha mollato Abraham

Cifra che al momento il Milan – il club maggiormente interessato all’acquisto dell’attaccante inglese – allo stato attuale della situazione non sembra disposto a mettere sul piatto. La virata dei rossoneri su Fullkrug avrebbe potuto chiudere le porte all’ipotesi di un arrivo al Milan in Abraham; in realtà, secondo quanto rivelato da Matteo Moretto nel corso della diretta Play back con Fabrizio Romano, la pista Abraham-Milan non è affatto tramontata e potrebbe riprendere quota nel corso delle prossime settimane.

Di seguito l’intervento di Moretto in questione: “Abraham-Milan? La pista non è stata per nulla abbandonata. La Roma in questo momento si sta concentrando sulla chiusura della trattativa per Dovbyk, ma nei prossimi giorni, non so se nella prossima settimana o in quella successiva, potrebbero ripartire i contatti per Abraham al Milan”.