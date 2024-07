Bookmaker scatenati per il possibile ritorno di Allegri in panchina: ecco cosa sta succedendo attorno all’ex tecnico della Juventus.

Il campionato europeo di Germania è terminato da un po’ ma le scorie sono ancora ben presenti in diverse federazioni dove si analizzano, soprattutto, i risultati non soddisfacenti.

Non soltanto in Italia si valutano attentamente i responsi del torneo continentale. Non solo il nostro commissario tecnico, Luciano Spalletti, è stato al centro di valutazioni severe. Al momento il tecnico toscano sembra, però, aver superato l’ondata emotiva negativa conseguente del pessimo rendimento azzurro in quel di Germania. Se l’Italia del calcio, a livello di nazionale, piange amaramente, l’Inghilterra non ride. Nelle ultime due edizioni del campioto europeo i Leoni di Inghilterra hanno raggiunto la finalissima salvo poi uscirne sempre sconfitti. Nel 2021 è stata l’Italia di Roberto Mancini e Gianluca Vialli ad avere la meglio, mentre nel 2024 vittoria è stata ottenuta dalla Spagna. Sul banco degli imputati è salito il commissario tecnico inglese, Gareth Southgate, il quale, però, ha tolto tutti dagli impicci del caso rassegnando le proprie dimissioni. Spetta ora alla federazione inglese trovare il suo sostituto.

Nelle prossime settimane verrà sciolta la riserva. Chi al suo posto?

Massimiliano Allegri c.t. dell’Inghilterra?

Ad oggi chi è il favorito per la sostituzione di Gareth Southgate? Il portale gambling.com la risposta ce l’ha già pronta. Ed è una grande sorpresa.

Massimiliano Allegri è ancora in vacanza. Non sono ancora pervenute, infatti, offerte interessanti da parte di top club italiani o stranieri per l’ex tecnico della Juventus. Chi lo conosce bene ce lo descrive come interessato a vivere un’esperienza alla guida di una nazionale. L’Inghilterra è una ‘reale’ possibilità? Ma cosa ci dicono a riguardo le quote degli scommettitori? Il portale gambling.com inserisce al primo posto, accanto a nomi prestigiosi, quali quelli di Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino, quotati a 13 o Frank Lampard, dato invece a 17, il prospetto di Graham Potter, dato a 3,75. E’ pertanto lui il prospetto in pole position. Scorrendo il nutrito elenco troviamo anche Massimiliano Allegri quotato a 41. Per il momento, quindi, per l’ex Juve l’incarico come prossimo commissario tecnico dell’Inghilterra appare decisamente lontano

Il tecnico livornese dovrà pazientare ancora un po’ prima di ritornare in pista. Nuovamente da protagonista.