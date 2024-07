Dal Milan alla Roma, colpo di scena: il grande ex ha chiuso il cerchio

In queste ultime ore bisogna segnalare alcune novità che riguardano il calciomercato sia della Roma di De Rossi che del Milan di Fonseca.

Con la conclusione del mese di luglio alle porte, di fatto, il campionato di Serie A 2024/25 è sempre più vicino. Alla prossima stagione, di fatto, mancano solo tre settimane. Proprio per questo motivo, i vari club italiani sono alle prese su due fronti: ovvero quello del precampionato e quello del calciomercato.

Su quest’ultimo fronte, ovviamente, ci sono da segnalare delle importanti novità per quasi tutte le squadre italiane. Al netto del prolungarsi delle trattative, infatti, si ha la forte sensazione che nei prossimi giorni ci sarà un effetto domino che porterà con sé la conclusione di tante operazioni di mercato.

Tra le squadre più ‘monitorate’ dalla luce dei riflettori dei media bisogna sicuramente inserire la Roma di Daniele De Rossi ed il Milan dell’ex tecnico giallorosso Paul Fonseca. Proprio quest’ ultimo è stato ‘beffato’ in sede di calciomercato da un altro allenatore che ha guidato la squadra capitolina, ovvero José Mourinho.

Calciomercato, anche il Fenerbahce di Mourinho su Richard Rios del Palmeiras: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale turco ‘takvim.com.tr’, infatti, anche il Fenerbahce si è messo sulle tracce di Richard Rios. Il giocatore colombiano del Palmeiras, di fatto, era stato accostato nei giorni scorsi sia alla Roma che, soprattutto, al Milan.

Da sottolineare che un altro club turco, proprio per non farsi sfuggire Richard Rios, sta cercando di accelerare la trattativa con il Palmeiras. La squadra in questione è l’eterna rivale del Fenerbahce: il Galatasaray. Proprio l’inserimento del team guidato da José Mourinho, di fatto, ha allungato le operazioni per vedere il colombiano giocare con la maglia dei campioni di Turchia in carica. I prossimi giorni saranno sicuramente decisivi per conoscere il futuro del centrocampista.