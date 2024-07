Dani Olmo per l’affare dell’estate: scacco matto Juventus

Le manovre di calciomercato estivo in casa Juventus si concentrano sul fronte delle cessioni per Cristiano Giuntoli. Spunta l’intreccio a sorpresa con il futuro di Dani Olmo in casa bianconera.

La Juventus è stata tra i club più attivi in Serie A nella prima fase del calciomercato estivo. I bianconeri, che hanno scelto di ripartire da Thiago Motta in panchina, hanno messo a segno diversi colpi suggestivi in entrata. Al momento le manovre di Cristiano Giuntoli sono in uscita, dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Kephren Thuram a centrocampo, oltre a Michele Di Gregorio in mezzo ai pali. Nelle prossime ore è previsto lo sbarco di Matias Soulè a Roma, prima delle visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. La Juve ha definito anche la cessione di Dean Huijsen con il Bournemouth, mentre spunta un intreccio a sorpresa che coinvolge il futuro di Dani Olmo.

Il trequartista classe ’98 è stato uno dei protagonisti dell’Europeo vinto dalla Spagna ed ora il suo nome accende la sessione di calciomercato estivo nel Vecchio Continente. Il fantasista in forza al Lipsia finisce in un intreccio che rischia di fare saltare il banco suo fronte degli acquisti in casa Juventus. Dopo aver chiuso diversi colpi in entrata la società bianconera sta monetizzando in uscita con la cessione di due ex Next generation, come Matias Soulè e Dean Huijsen. Dopo le cessioni Cristiano Giuntoli sembra intenzionato a sferrare nuovi assalti decisivi sul fronte delle entrate, non solo per quanto riguarda il vecchio pallino Teun Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, effetto domino Dani Olmo: concorrenza per Conceicao

Nella lista dei desideri del dirigente ex Napoli è stato segnalato anche Francisco Conceicao, in rotta d’uscita dal Porto. Il figlio d’arte secondo quanto scrive Record è finito nel radar del Lipsia in caso di cessione di Dani Olmo.

Sul trequartista spagnolo c’è il forte pressing del Barcellona, che può spingersi fino a 60 milioni di euro per chiudere il colpo in estate. Il club tedesco avrebbe così la liquidità disponibile per strappare Conceicao alla Juve di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.