De Rossi scarta un altro regalo: visite mediche e firma lampo

Il calciomercato in entrata della Roma si stappa con le manovre di Florent Ghisolfi. Daniele De Rossi è pronto a scartare un altro regalo: visite mediche e firma a stretto giro di posta.

La terza amichevole estiva della Roma ha visto la sconfitta di misura dei giallorossi contro il Tolosa. I francesi hanno superato per 1-0 la squadra guidata da Daniele De Rossi, che ora è pronto a scartare nuovi regali dal fronte delle entrate nel calciomercato estivo. Florent Ghisolfi si è sbloccato per regalare due nuovi rinforzi di livello nel pacchetto offensivo a disposizione dell’ ex capitano giallorosso, col primo che è atteso nella giornata di oggi nella Capitale. Visite mediche e firma lampo dopo lo sbarco a Roma, ecco le ultimissime sul primo colpo in attacco chiuso dalla squadra giallorossa.

Archiviata la prima sconfitta della preparazione estiva, Daniele De Rossi è pronto a scartare il primo regalo offensivo chiuso da Florent Ghisolfi. Oggi è il giorno dello sbarco nella Capitale dell’argentino Matias Soulè, pronto ad abbracciare a Trigoria gli amici e connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes. L’esterno offensivo arriva nelle prossime ore a Roma, dopo che la società giallorossa ha chiuso definitivamente l’accordo con la Juventus per il passaggio dell’ex Frosinone alla corte di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, Soulé in volo da De Rossi: visite mediche e firma

Come scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ nella giornata di oggi sbarcherà a Roma, dal ritiro bianconero in Germania, Matias Soulè. L’attaccante argentino non è stato schierato da Thiago Motta nella prima amichevole in terra tedesca, certificando il suo passaggio imminente alla squadra giallorossa.

L’attaccante classe 2003 sbarcherà oggi a Fiumicino, poi sosterrà le visite mediche di rito prima della firma sul nuovo contratto. L’operazione che porta l’argentino alla corte di Daniele De Rossi si chiude sulla base di 26 milioni più 4 di bonus, con la Juve che manterrà un 10 per cento sulla futura rivendita del fantasista. L’avventura alla Roma di Matias Soulé inizierà ufficialmente nelle prossime ore.