Doppietta da oltre 120 milioni: la Juventus saluta Bremer così

Dopo il brutto ko subito in amichevole contro il Norimberga, per la Juventus ci sono delle novità che riguardano il futuro di Bremer.

La nuova Juventus di Thiago Motta non ha iniziato nel migliore dei modi il suo precampionato. Venerdì scorso, infatti, i bianconeri hanno perso per ben 3-0 l’amichevole contro il Norimberga, squadra guidata da Miroslav Klose e che milita nel campionato di Serie B tedesco.

Queste gare estive, come tutti sanno, valgono sicuramente fino ad un certo punto, ma un ko così netto in casa bianconera nessuno se l’aspettava. L’amichevole di sabato prossimo contro il Brest, quindi, può sicuramente rappresentare un’ottima occasione per allontanare qualche dubbio nato dopo il ko contro il Norimberga.

Tuttavia, in attesa della sfida di sabato contro i francesi del Brest, è il calciomercato a tenere banco tra i tifosi della Juventus. Cristiano Giuntoli, infatti, è stato tra i dirigenti più attivi in queste settimane di mercato estivo, visti i quattro colpi chiusi: Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e Cabal. Ma in queste ultime ore ci sono delle importanti novità per quanto riguarda il fronte delle uscite.

Calciomercato Juve, il Liverpool vuole Bremer: la cifra

Secondo quanto raccolto dal portale ‘Teamtalk.com’, infatti, il Liverpool ha messo gli occhi su Gleison Bremer. Slot, sostituto di Jurgen Klopp alla guida dei ‘Reds’, è infatti un grande estimatore del difensore brasiliano della Juventus.

La dirigenza bianconera, dunque, darebbe il via libera alla cessione di Bremer per un’offerta intorno ai 50 milioni di euro. Il Liverpool, di fatto, è fiducioso di chiudere con la Juventus l’acquisto del calciatore brasiliano. I ‘Reds’, quindi, potrebbero chiudere nelle prossime ore il doppio arrivo, ovvero quello dell’ex Torino e quello di Endo della Real Sociedad. Il club inglese, dunque, dovrebbe a breve investire la bellezza di 120 milioni di euro.