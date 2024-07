È rimasto a Roma per chiudere: Dovbyk al traguardo

Proseguono i contatti per chiudere la trattativa Dovbyk-Roma. Attesi nuovi colloqui nelle prossime ore per provare ad imprimere la svolta decisiva all’operazione

Con il passare delle ore la Roma si avvicina sempre più ad Artem Dovbyk. Individuato come il prescelto per rinforzare il proprio reparto offensivo, l’attaccante ucraino è ormai ad un passo dal vestire la maglia giallorossa. Ufficializzato l’innesto di Samuel Dahl, in procinto di accogliere Matias Soulé il cui arrivo a Fiumicino è in programma alle 21, la Roma vuole stringere i tempi anche l’attaccante.

Superata in maniera netta la concorrenza, i capitolini hanno ormai imboccato l’ultima curva. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva. Dal canto suo, Dovbyk ha già detto sì ad un contratto quinquennale da circa 3,5 milioni di euro, bonus compresi. Resta da definire l’intesa totale tra i due club. Con l’ultimo rilancio, che ha portato la Roma a superare quota 35 milioni bonus inclusi, le parti si sono ulteriormente avvicinate. Il gap tra richiesta ed offerta, benché sempre più irrisorio, dovrà essere accorciato nel corso delle prossime ore che, come prevedibile, si preannunciano assolutamente bollenti.

Calciomercato, ore bollenti per Dovbyk: l’agente del bomber è a Roma

Come riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, intermediario dell’operazione con il Girona è lo stesso agente del calciatore, Alex Liundovsky. L’affare è in dirittura d’arrivo e trapela ottimismo per quanto concerne la chiusura dell’operazione.

Per provare a trovare la quadra già nelle prossime ore, l’agente del calciatore anche quest’oggi è a Roma. Ore di contatti frenetici tra le parti, in sostanza, per avvicinare una meta che si staglia sempre più importante all’orizzonte. Con l’Atletico Madrid fuori dalla corsa, a maggior ragione dopo la doppia presa di posizione dell’agente del calciatore e dello stesso Dovbyk, la Roma sente di avere la strada spianata per mettere le mani sul nuovo attaccante d’area di rigore. Saranno giorni di lavoro e di attesa, ma la risposta definitiva del Girona alla nuova offerta della Roma è attesa già nei prossimi giorni. Anche in questo caso il conto alla rovescia è ormai partito.