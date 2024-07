Infortunio e stop lunghissimo: salta il big match con la Roma

Infortunio e stop lunghissimo, arriva l’annuncio che mette in allarme i tifosi. Salta anche il big match contro la Roma.

Parallelamente allo svolgimento di un calciomercato che ha ancora tanto da dire e offrire, con picchi ed evoluzioni improvvise in grado di infiammare in modo quasi inatteso l’etere giallorosso, aumenta anche l’attesa per l’inizio della nuova stagione, in programma fra circa tre settimane.

Proprio l’impellenza di attrezzare le squadre in vista del campionato potrebbe rappresentare una discriminante importante per dare una sterzata a scenari di mercato e a trattative in questa fase, a pochi giorni di distanza dal mese di agosto, notoriamente tra i più caldi della campagna acquisti. Oltre ai nuovi elementi da consegnare nelle mani degli allenatori, però, rappresentano un fattore di interesse anche le eventuali opportunità di assistere a dettami tattici nuovi, anche alla luce dei diversi cambi in panchina cui si è assistito durante lo scorso mese.

Incubo Florenzi, nuovo infortunio al ginocchio: comunicato UFFICIALE e lungo stop

Il tutto, poi, è da inserirsi in un gioco di incastri e imprevisti che spesso possono avere un grande impatto nel corso della stagione o sull’evoluzione delle stesse trattative. Proprio in vista della su citata e avvicinantesi stagione, va segnalata anche la notizia in grado di scuotere il mondo Milan, che potrebbe ora fare i conti con una lunga assenza.

Ci riferiamo alla situazione Alessandro Florenzi, che ha rimediato in un contrasto di gioco con Haaland un grave infortunio al ginocchio destro. Non si tratta dello stesso ginocchio andato KO già due volte, ma il comunicato ufficiale del Milan certamente non rassicura i tifosi del Milan, che potrebbero adesso perdere l’eclettico esterno ex Roma per non poco tempo. Difficile, addirittura, pensare possa essere in campo per la gara contro la Roma di fine dicembre, con Martin Sartorio di Calciomercato.it che ha ben evidenziato come lo stop possa essere di sei o sette mesi.

Questa, intanto, la nota ufficiale del club rossonero. “Alessandro Florenzi e’ stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni Alessandro tornerà in Italia per effettuare l’operazione“.