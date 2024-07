“Promesse non mantenute”: annunciato l’addio del bomber

L’annuncio di mercato fuga ogni dubbio: l’attaccante dirà addio al club per provare a tuffarsi in una nuova esperienza

Come in ogni finestra di calciomercato è l’intreccio relativo ai tanti attaccanti il cui futuro è ancora da scrivere a calamitare le più importanti attenzioni mediatiche. Ne sa qualcosa la Roma che, complice l’addio di Romelu Lukaku ritornato al Chelsea alla scadenza del prestito con i giallorossi, è chiamata a trovare in tempi relativamente brevi il nuovo bomber da consegnare a Daniele De Rossi.

Lo sprint bruciante maturato negli ultimi giorni per Dovbyk ne è una conseguenza per certi aspetti inevitabile. Tuttavia, quello dell’attuale attaccante del Girona non è stato l’unico profilo attenzionato dai giallorossi, che all’interno dei loro dossier avevano inseriti i nomi di altri attaccanti. Da En-Nesyri a Sorloth passando per David e non solo: non sono pochi i bomber che, direttamente o indirettamente, sono finiti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi. Tra i nomi proposti alla Roma nelle ultime settimane, ad esempio, impossibile non prendere in considerazione anche quello di Youssoufa Moukoko. Come rivelato da asromalive.it, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Guirassy il parco attaccanti del Borussia Dortmund avrebbe potuto chiamare il tedesco classe ‘2004 a scelte immediate sul suo futuro. Detto, fatto.

Calciomercato Roma, l’agente di Moukoko allo scoperto: “Stiamo sondando l’interesse di club esteri”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Fabrizio Romano, l’agente di Moukoko, Patrick Williams, ha di fatto annunciato l’addio del suo assistito al Borussia Dortmund, esternando tutto il proprio dissenso per la situazione che si è andata delineando.

Ecco uno stralcio del suo intervento: “Youssoufa (Moukoko, ndr) ha ricevuto molte promesse prima di firmare, che però non sono state mantenute; è sempre stato interessato soltanto a giocare e alla sua crescita, a differenza di quanto hanno sostenuto i media. Se fosse stata una questione prettamente economica, avrebbe potuto accettare altre offerte redditizie in cui avrebbe potuto guadagnare più di tre volte l’anno (…). L’unico desiderio di Youssoufa è quello di giocare; non è un segreto che ci siano abbastanza club che credono nelle sue qualità e lo vogliono nella loro squadra. Volevamo una situazione diversa, ma questo è il mondo del calcio. Youssoufa ha le idee assolutamente chiare, è estremamente concentrato e sa cosa vuole per far migliorare la sua carriera. In questo momento stiamo sondando l’interesse di club inglesi, spagnoli e francesi”.