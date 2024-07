Rabiot ha fatto saltare il banco. Il centrocampista francese non ha rinnovato con la Juventus ed ora ha trovato un’altra sistemazione.

Non ha rappresentato il classico tormentone del calciomercato estivo, ma Adrien Rabiot ha incarnato un vero e proprio ‘pensiero fisso’ in casa Juventus. Dall’inizio del 2024 la società bianconera ha tentato di convincere il centrocampista transalpino a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno scorso.

Giorni, settimane, mesi. Il tanto annunciato rinnovo non è arrivato nonostante fosse continuamente annunciato dalla stampa. Cristiano Giuntoli ha provato a a convincere Madame Veronique, madre ed agente del 29enne centrocampista, ma non si è mai arrivati a dama. Terminata la stagione con la conquista della Coppa Italia da parte della Juventus, è arrivato anche l’addio di Massimiliano Allegri, tecnico al quale Adrien Rabiot deve molto della sua crescita professionale. E’ infine arrivato il campionato europeo, ma non la risposta di Rabiot alla Juventus. Fino al giorno in cui Cristiano Giuntoli, durante la conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, ha rilasciato due parole ‘contate’ su Rabiot annunciando, di fatto, il suo addio alla Juventus. Quale ora il futuro di Adrien Rabiot, ancora in Italia o in Premier League?

Rabiot ha deciso

Su Adrien Rabiot tante società hanno preso informazioni. Un profilo come il centrocampista francese a parametro zero, è un affare a prescindere. Diversi club italiani hanno tentato l’approccio, ma le pretese di Madame Veronique sono notevoli.

Triennale da 7,5 milioni di euro. Questa la proposta di rinnovo della Juventus rispedita al mittente da Adrien Rabiot e dal suo entourage. La sua richiesta di ingaggio parte da un minimo di 8 milioni di euro annui. Richiesta da Premier League e sembra proprio che la Premier League voglia con sé Adrien Rabiot. La conferma arriva da teamtalk.com che parla di un’offerta del Liverpool per Adrien Rabiot. L’offerta dei Reds è stata però respinta, dal momento che il centrocampista francese sembra più attratto dall’offerta dei Red Devils. Infatti anche il Manchester United del miliardario Sir Ratcliffe punta l’ex Juventus. E l’attrazione sembra reciproca. Probabile ingaggio a doppia cifra per la felicità di Adrien e di Madame Veronique. Torino, la Juventus e la Serie A rappresentano già il passato. Dov’è la novità? Si tratta di un déjà vu.